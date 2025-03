È Alessio Basta (al centro della foto-copertina), ingegnere gestionale e consulente informatico, il nuovo traghettatore della forza di centrodestra; a lui il compito di innovare il partito, di fidelizzare i montanari, e portarlo alle prossime amministrative.

Al congresso hanno partecipato vari esponenti di spicco di FI, dal segretario regionale, l’on Mauro D’Attis, a Raffaele Di Mauro, responsabile organizzativo del partito per la Puglia, con la presenza dei parlamentari Giandiego Gatta e Antonio Lovecchio e del consigliere regionale Paolo Dell’Erba.

«Sono felice per la carica di Segretario di Forza Italia per il comune di Monte Sant’Angelo. È una sfida importante, ma sono pronto a mettermi in gioco con passione e determinazione per costruire insieme un futuro migliore per il nostro paese. Ci impegneremo con serietà e dedizione per affrontare le sfide che ci attendono e valorizzare al meglio le potenzialità della nostra comunità. Il vostro supporto sarà fondamentale per raggiungere grandi risultati» la testimonianza a caldo del nuovo segretario Basta.