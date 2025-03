Dalla perizia disposta sui telefoni dei tre indagati e della vittima, emergerebbe lo scambio in cambio di denaro di immagini che sarebbero state divulgate in un gruppo Whatsapp fonte: ilcentro

LECCE – Emergono nuovi particolari nell’inchiesta aperta dalla Procura per i minorenni di Lecce sulla presunta violenza sessuale di gruppo commessa lo scorso ottobre in un comune del Sud Salento da tre minorenni, due 14enni e un 16enne, nei confronti di una ragazzina di 12 anni.

Dalla perizia disposta sui telefoni cellulari dei tre indagati e della vittima, emergerebbe lo scambio in chat in cambio di denaro di materiale pedopornografico che sarebbe stato divulgato in un gruppo whatsapp di cui facevano parte anche altri minorenni la cui posizione ora è al vaglio degli investigatori.

A quanto si apprende, i tre indagati non avrebbero partecipato alla compravendita, ma avrebbero solo visualizzato i contenuti.

La ragazzina secondo quanto da lei stessa raccontato prima al padre e poi agli inquirenti, sarebbe rimasta vittima di un’imboscata: si era appartata in una zona alla periferia del paese col ragazzino di cui si era invaghita, ma all’improvviso erano sbucati due amici di lui.

Mentre uno la teneva ferma per le braccia, l’altro avrebbe tentato di violentarla. Il terzo sarebbe rimasto a guardare senza intervenire.

La ragazzina sarebbe poi riuscita a a divincolarsi e a fuggire. I tre, che devono rispondere anche di rapina impropria per averle sottratto il portafogli, hanno sempre sostenuto che l’incontro era consensuale.

