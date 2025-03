San Giovanni Rotondo. Al via il primo corso per il rilascio del permesso di raccolta funghi

L’Associazione Micologica e Forestale (AMFG) ha annunciato l’avvio del primo corso dedicato al rilascio del permesso per la raccolta dei funghi epigei spontanei. L’iniziativa, valida sia per chi desidera ottenere il permesso per la prima volta sia per chi necessita di un aggiornamento, rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di micologia e natura.

Il corso offrirà ai partecipanti le competenze necessarie per riconoscere alcune delle principali specie fungine, rispettare il delicato equilibrio dell’ecosistema boschivo e approfondire curiosità e segreti legati al mondo dei funghi. Oltre all’aspetto formativo, l’evento sarà anche un’occasione per stringere nuove amicizie con altri appassionati, con cui condividere future escursioni micologiche.

Chiunque voglia avvicinarsi alla magia della raccolta dei funghi è invitato a iscriversi al più presto, per non perdere questa preziosa opportunità di apprendimento e condivisione.