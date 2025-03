"Ucchie ca nun vède, core ca nun dole": a Manfredonia una commedia in vernacolo tra comicità e sentimento

La compagnia teatrale Teatro Stabile Città di Manfredonia, diretta da Dina Valente, porta in scena una nuova commedia in vernacolo che promette di conquistare il pubblico con una miscela esplosiva di comicità, sentimento e colpi di scena. Lo spettacolo, intitolato “Ucchie ca nun vède, core ca nun dole”, andrà in scena dal 9 al 12 aprile 2025 presso il Cine Teatro San Michele di Manfredonia, con sipario alle ore 21:00 e ingresso a partire dalle 20:30.

Si tratta di una rappresentazione in due atti, scritta da Dina Valente, che affronta con ironia e leggerezza le dinamiche umane e le fragilità dei suoi protagonisti. Il titolo, espressione tipicamente popolare, racchiude in sé un profondo significato: ciò che gli occhi non vedono, il cuore non può soffrirlo. Un detto che, nel contesto della pièce, assume una valenza tanto comica quanto drammatica, dando vita a una girandola di eventi che terranno gli spettatori con il fiato sospeso fino all’inaspettato finale.

Una commedia tra ironia e sentimenti forti

Lo spettacolo si sviluppa attraverso una trama avvincente, che alterna situazioni esilaranti a momenti di forte tensione emotiva. I personaggi, tratteggiati con maestria, si muovono all’interno di un intreccio narrativo che mette in luce i loro aspetti più ridicoli e tragici. Il testo è ricco di dialoghi brillanti, giochi di parole e situazioni paradossali, tipici della tradizione teatrale vernacolare, e riesce a offrire uno spaccato di vita quotidiana che il pubblico non potrà fare a meno di riconoscere.

Nel vortice di eventi scatenato da equivoci e sotterfugi, si susseguono emozioni contrastanti: imbarazzo, turbamenti, litigi e battibecchi si intrecciano in una danza irresistibile di sentimenti e risate. Il fulcro della narrazione è un dilemma morale che sfida le convinzioni degli spettatori: possono la morale, il buon senso e l’orgoglio ferito essere messi da parte di fronte al potere del denaro? La risposta sarà svelata solo nel finale, che riserva una sorpresa destinata a lasciare il pubblico senza parole.

Un cast affiatato e una regia d’eccezione

A dare vita ai personaggi della commedia sarà un cast di talentuosi attori locali: Ciro Salvemini, Teresa Grieco, Rosa Vairo, Michael Gravinese, Eleonora Pellico, Luciano Segreto, Annarosa Impagnatiello, Matteo Caratù, Assunta Facciorusso e Gianluca Di Trani. La regia è affidata a Dina Valente e Filomena Trotta, che con grande esperienza guideranno la compagnia in una messa in scena curata nei minimi dettagli.

Il team di produzione vanta inoltre la collaborazione di Antonio Renegaldo per le scenografie, Michele Trimigno per il service audio e Andrea Colaianni per la fotografia e la parte audiovisiva. Un lavoro corale che mira a restituire al pubblico un’esperienza teatrale coinvolgente e di qualità.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro

Il teatro dialettale rappresenta una delle espressioni più autentiche della cultura popolare e, grazie alla compagnia Teatro Stabile Città di Manfredonia, continua a mantenere viva una tradizione capace di divertire e far riflettere allo stesso tempo. L’uso del vernacolo non è solo un omaggio alle radici linguistiche locali, ma anche un potente strumento espressivo che amplifica la comicità e l’impatto emotivo delle situazioni messe in scena.

Per assistere alla rappresentazione, è possibile prenotare i biglietti contattando il numero 0884/582212 o i cellulari 388.1571430 – 334.1695776. Il ritiro dei biglietti avverrà presso Michela Ciuffreda Assicurazioni, Corso Roma 32, Manfredonia. Si ricorda che i biglietti prenotati e non ritirati entro il giorno precedente alla rappresentazione saranno rimessi in vendita.

Un’occasione da non perdere per chi ama il teatro brillante e per chi desidera trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della cultura. “Ucchie ca nun vède, core ca nun dole” si preannuncia come uno spettacolo destinato a lasciare il segno, tra risate, colpi di scena e un finale tutto da scoprire.

A cura di Michele Solatia.