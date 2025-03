La finale del 31 marzo si avvicina e i concorrenti che si sono conquistati un posto da finalisti sono tre: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Spolverato, infatti, si è guadagnato un accesso diretto alla finale vincendo il televoto contro Javier Martinez, Alfonso D’Apice e Luca Giglio, lo scorso 10 febbraio; Jessica, invece, è riuscita a battere Helena Prestes, Amanda Lecciso e Stefania Orlando.

Zeudi Di Palma è stata annunciata come terza finalista durante la puntata del 10 marzo, premiata dal pubblico con il 49,2% dei voti. L’ex Miss Italia, attualmente, rappresenta una dei concorrenti favoriti per la vittoria del reality, il che sembrerebbe essere confermato anche dalle quote offerte dai principali bookmakers online. Ma quali sono le probabilità che Zeudi possa uscire trionfante dalla Casa del Grande Fratello?

Cosa dicono le quote

Le quote del grande fratello 2025 offerte dai bookmaker online parlano chiaro: Zeudi Di Palma è la concorrente favorita per la vittoria del reality. Per l’ex Miss Italia 2001, la quota attualmente disponibile è di 1.85. A seguirla immediatamente c’è Helena Prestes, con una quota di 5.50. A pari merito, gli altri due finalisti Morlacchi e Spolverato si contendono una quota del valore di 6.50.

Considerando il grande distacco tra Zeudi e la Prestes, prime due concorrenti favorite, sembrerebbero esserci pochissimi dubbi. In effetti Zeudi Di Palma gode ormai di un indice di gradimento elevatissimo, senza considerare il fatto che si tratta della terza finalista annunciata. Da qui al 31 marzo potrebbe accadere di tutto, ma molti tra gli stessi concorrenti (come Shaila Gatta) sono piuttosto convinti che sarà proprio la Di Palma a portarsi a casa la vittoria del GF.

I favoriti all’inizio della edizione

Ciò che risulta veramente interessante, è notare come siano cambiate le percezioni del pubblico nel corso dell’edizione del Grande Fratello rispetto a ciascun concorrente. Prima che lo show iniziasse, ad esempio, la gieffina favorita per la vittoria del reality era Jessica Morlacchi, con una quota pari a 3.50. E la cosa, da un lato, non stupisce. L’ex leader dei Gazosa, infatti, era già entrata nei cuori del grande pubblico grazie alle sue partecipazioni alle trasmissioni Rai “Oggi è un altro giorno” e “Tale e quale show”.

L’amabile concorrente piaceva (e piace tuttora) per la sua genuinità senza filtri e per la sua spiccatissima sensibilità emotiva, e proprio per questo motivo si pensava potesse facilmente raggiungere il trionfo all’interno della Casa. E, in effetti, la Morlacchi risulta essere ancora in gara e, malgrado la distanza da Zeudi Di Palma, è tuttora una delle concorrenti favorite dai portali di scommesse online.

Perché Zeudi Di Palma piace tanto?

L’ex miss viene da Scampia, ed è apprezzata dal pubblico proprio per la sua naturalezza. Già prima di partecipare al reality, era nota al grande pubblico la sua storia difficile, che l’ha vista abbandonata dal padre quando aveva soltanto 2 anni. Il pubblico, evidentemente, vede per questo in lei una donna forte, determinata e, soprattutto, umile malgrado i suoi numerosi talenti.

Dopo pochissimo tempo dall’ingresso della Casa, ha immediatamente attirato l’attenzione su di sé facendo coming out riguardo la propria bisessualità. Questo ha fatto sì che la Di Palma fosse vista in modo ancora più autentico dal grande pubblico, creando un rapporto empatico decisamente più solido tra gli spettatori e la concorrente.

È l’anno di Zeudi?

Difficile sbilanciarsi, ma c’è da dire che i bookmakers sembrano piuttosto convinti che sarà proprio Zeudi Di Palma a lasciare la Casa come vincitrice. Se così non dovesse essere, l’ex Miss Italia potrà comunque bearsi del fatto che è riuscita a diventare in poco tempo una delle concorrenti più amate della storia del reality.

La finalissima del 31 marzo, ad ogni modo, è sempre più vicina. Basterà, quindi, attendere ancora un po’ per scoprire chi tra i dieci concorrenti rimasti in gara concluderà trionfante la 18esima edizione del GF.