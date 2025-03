La sesta edizione della “Settimana dell’Educazione – Storia, cultura e tradizioni tramandate alle nuove generazioni” di Monte Sant’Angelo si appresta a concludersi, portando con sé una serie di eventi che hanno coinvolto attivamente studenti, istituzioni e cittadini. Il festival, iniziato il 17 marzo, ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e approfondimento su temi centrali come la storia, la cultura, la legalità, l’ambiente, l’inclusione, la scienza e la parità di genere. La manifestazione ha offerto un programma ricco di attività, culminato nelle giornate conclusive di venerdì 21 e sabato 22 marzo.

Venerdì 21 marzo si è dedicato alla giornata della legalità, con la partecipazione del Procuratore Antonio Laronga, e alla poesia, con la presentazione di un volume speciale di scritti della Residenza Culturale di letteratura e poesia. Un appuntamento particolarmente significativo è stato quello della mattina, alle ore 10, presso l’Auditorium, per la presentazione del libro “L’Ascesa della Quarta Mafia. Espansione e metamorfosi della criminalità organizzata foggiana” a cura del Procuratore Antonio Laronga. Quest’opera analizza in dettaglio la capacità della mafia foggiana di evolversi, mescolando modalità tradizionali di controllo territoriale con l’infiltrazione nei settori economici legali, una strategia che rende questa forma di criminalità pericolosa e difficile da contrastare.

Il Procuratore Laronga, attivo dal 1993, si è occupato per oltre venticinque anni di criminalità organizzata, ed è autore di numerosi saggi sulla mafia foggiana e il diritto penale. La sua analisi nel libro sottolinea la capacità delle mafie di convivere tra il legale e l’illegale, creando sinergie per espandere il proprio potere.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17, il programma ha offerto un laboratorio per bambini dal titolo “Il segreto sta nell’argilla”, tenuto dalla Pro Loco presso il Museo Etnografico Tancredi, un’opportunità per i più piccoli di entrare in contatto con l’arte e le tradizioni locali. La giornata si è conclusa alle ore 19, sempre nella Sala Conferenze della Biblioteca, con una celebrazione in occasione della Giornata Mondiale della Poesia. Il pubblico ha assistito a un reading e alla presentazione di un volume che raccoglie gli scritti inediti prodotti durante la Residenza Culturale di Letteratura e Poesia di Monte Sant’Angelo, realizzata in collaborazione con il Rhymers’ Club e il Presidio del Libro di Monte Sant’Angelo e San Severo. Il volume include le opere di autori di rilievo come Mario Desiati, Franco Arminio e Maria Grazia Calandrone, oltre a testi di autori locali che arricchiscono l’opera con contributi inediti.

Sabato 22 marzo la Settimana dell’Educazione ha visto la partecipazione di Andrea Prencipe, già Rettore dell’Università Luiss di Roma, che alle 18.00 ha presentato il suo libro “Università Generativa”. Un testo che propone una nuova visione dell’università, intesa come una istituzione in grado di coniugare il sapere tradizionale con le opportunità offerte dalla tecnologia. Prencipe ha spiegato il concetto di “università generativa”, che punta a creare innovazione e conoscenza attraverso un dialogo continuo tra il mondo accademico e la società civile. La sua idea si fonda su due pilastri principali: l’engagement, come scambio tra università e società, e l’educability, ovvero la capacità di adattarsi all’apprendimento continuo e al cambiamento. Il professore ha illustrato come l’università debba evolversi in un ambiente internazionale, interdisciplinare e innovativo per rispondere alle sfide della contemporaneità, preparando gli studenti a una realtà in continuo mutamento.

La giornata si è conclusa alle 19.30, sempre presso il Museo Etnografico Tancredi, con la presentazione della Fase 2 del Laboratorio Sonoro del Gargano: Le Ali. Questo progetto musicale, che ha visto il coinvolgimento di artisti locali e tradizionali, ha come obiettivo quello di promuovere l’innovazione musicale del territorio attraverso una seconda raccolta che si affianca alla precedente dedicata alle radici culturali del Gargano.

Parallelamente, fino al 22 marzo, sono proseguite le “Invasioni educative”, visite guidate per bambini e ragazzi alla scoperta dei luoghi storici di Monte Sant’Angelo, come il Castello, il Santuario, il Battistero di San Giovanni in Tumba e il Museo Tancredi. Questi laboratori, curati dalla Pro Loco e da Ecogargano, hanno rappresentato un’occasione preziosa per avvicinare i più giovani alla storia e alle tradizioni locali. Inoltre, la mostra “Donne Pellegrine” presso il Museo Tancredi ha offerto una riflessione sulla cultura e sulla parità di genere, attraverso le opere realizzate dagli alunni delle scuole primarie locali.

Un grande successo per la comunità

La Settimana dell’Educazione ha rappresentato, come sempre, un’occasione di grande valore per la crescita culturale e sociale della comunità di Monte Sant’Angelo. Grazie al coinvolgimento delle scuole, delle istituzioni locali e dei numerosi partner, l’evento ha promosso il dialogo tra generazioni e ha rafforzato il legame tra il territorio e la sua storia. Un’occasione unica per sensibilizzare e formare i giovani su temi fondamentali come la legalità, l’ambiente, la scienza, la cultura e la parità di genere, in un’ottica di inclusione e partecipazione attiva.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Monte Sant’Angelo con il supporto degli Istituti scolastici locali, della Regione Puglia, dell’Università di Foggia, dell’ASL Foggia, della Biblioteca “La Magna Capitana” e di numerosi altri enti e associazioni, tra cui la Pro Loco, Ecogargano, il Rhymers’ Club e l’Associazione I Borghi più belli d’Italia, coordinamento Puglia. Concludere l’edizione 2025 della Settimana dell’Educazione lascia in eredità un segno forte per la comunità, con uno sguardo sempre rivolto al futuro, ma rispettando e valorizzando il patrimonio culturale e storico del territorio.

