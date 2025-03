L'artista Amon di Manfredonia tra i protagonisti di "Nuova Scena 2" su Netflix

Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FOGGIA) – Amon, giovane artista della provincia di FOGGIA, tra i protagonisti di “Nuova Scena 2” – il programma musicale in arrivo su Netflix dal 31 marzo.

Grande orgoglio per il territorio: l’artista Amon, originario di Manfredonia in provincia di Foggia, sarà uno dei protagonisti della seconda edizione di “Nuova Scena”, il programma musicale prodotto da Netflix che torna con una nuova attesissima stagione a partire dal 31 marzo 2025.

Giuseppe Palomba in arte Amon, giovane voce emergente della scena urban e rap italiana, è stato selezionato tra centinaia di candidati per partecipare al format che ha l’obiettivo di scoprire i nuovi talenti del panorama musicale nazionale. Il programma, che unisce musica, performance e storytelling, vedrà Amon confrontarsi con altri artisti provenienti da tutta Italia, mettendo in luce il proprio stile, la propria scrittura e la propria identità musicale.

La partecipazione al programma rappresenta un importante traguardo per l’artista, ma anche un motivo di riconoscimento per il territorio da cui proviene, a conferma del fermento culturale e musicale che caratterizza la scena locale.

“Per noi è un grande orgoglio poter portare il nome della nostra provincia su una piattaforma internazionale come Netflix”, dichiara il team dell’artista. “Amon è la dimostrazione concreta di come talento, determinazione e identità possano emergere anche da contesti indipendenti e periferici”.

La trasmissione sarà disponibile in esclusiva su Netflix a partire dal 31 marzo, con un format che accompagnerà gli spettatori alla scoperta delle nuove voci della musica rap italiana.