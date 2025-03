Auto rubate, smontate e bruciate nel foggiano: il servizio di 'Striscia La Notizia'

Un nuovo servizio di Striscia la Notizia ha portato alla luce un grave fenomeno criminale che affligge la provincia di Foggia. L’inviato Luca Abete ha raccolto numerose testimonianze che rivelano come le auto rubate vengano non solo abbandonate ma addirittura bruciate, causando un grave danno ambientale. Le indagini sul territorio, supportate anche da Giuseppe Marasco, generale Civilis e consigliere comunale a Manfredonia, hanno messo in evidenza l’assenza di adeguate risorse per contrastare il fenomeno. A Cerignola, infatti, emerge un dato allarmante: una sola auto della polizia è disponibile ogni notte su tutto il territorio, lasciando la criminalità libera di agire senza ostacoli.

Luca Abete ha approfondito il modus operandi dei cosiddetti staffettisti delle auto rubate, gruppi specializzati che sottraggono veicoli in diverse città, li ripuliscono dai sistemi di tracciamento, e successivamente li smontano per rivendere i pezzi. Questi veicoli vengono poi portati in provincia di Foggia, dove vengono cannibalizzati e spesso bruciati. Tra le vittime, anche una famiglia di una ragazza disabile, che ha perso documenti medici essenziali durante un furto.

Le telecamere di Striscia la Notizia hanno documentato il ritrovamento e la rimozione delle innumerevoli carcasse di auto abbandonate nelle campagne pugliesi, evidenziando la drammatica situazione e la necessità di un intervento immediato. Il servizio ha messo in luce non solo la gravità del fenomeno, ma anche l’inefficienza dei sistemi di controllo sul territorio.

Lo riporta FoggiaToday.it.