A Manfredonia, un anziano è stato denunciato per maltrattamento di animali dopo aver legato il guinzaglio di un cane a un’auto, costringendo l’animale a rincorrere il veicolo in movimento. L’incidente ha suscitato forti polemiche e indignazione tra i cittadini.

L’episodio è avvenuto in viale Michelangelo, dove due donne hanno assistito alla scena scioccante di un cane legato a una corda, costretto a correre per non essere trascinato. Una delle donne, Sonia, ha suonato il clacson per fermare il conducente, un uomo anziano. Dopo essersi fermato, l’uomo ha reagito in modo violento, insultando le donne e mettendo il cane nel portabagagli prima di allontanarsi. Durante questa azione, ha colpito una delle donne con lo sportello dell’auto.

Le donne si sono recate immediatamente dai carabinieri per denunciare l’accaduto, e con loro sorpresa, hanno trovato l’uomo già in caserma. L’uomo aveva sporto denuncia contro di loro, affermando di essere stato aggredito e che il cane fosse caduto dall’auto senza che lui se ne accorgesse. L’Enpa ha preso in custodia il cane, che fortunatamente non ha riportato ferite. La giovane colpita dall’auto ha ricevuto una prognosi di tre giorni per trauma contusivo.

Il Comune di Manfredonia ha condannato fermamente l’accaduto. Maria Teresa Valente, assessora al welfare e cultura, ha dichiarato: “Il rispetto degli animali è un segno di civiltà per ogni comunità. Episodi come questo sono inaccettabili e non possono essere tollerati”. Il sindaco Domenico La Marca ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel collaborare con le autorità per garantire giustizia.

L’associazione Lndc Animal Protection ha formalmente denunciato l’anziano per maltrattamento di animali. La presidente dell’associazione, Piera Rosati, ha elogiato il coraggio delle due donne, sottolineando l’importanza di denunciare gli atti di crudeltà per fermarli.

Lo riporta ilmiocaneleggenda.it.