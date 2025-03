Estorsione, danneggiamento e armi: confermato il verdetto contro Bernardo, Carella e Perdonò

Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Fabio Bernardo, Andrea Carella e Giuseppe Perdonò contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari, che il 3 aprile 2024 aveva confermato le condanne emesse dal Tribunale di Bari. I tre imputati erano stati giudicati colpevoli di tentata estorsione aggravata, danneggiamento, porto di arma clandestina, ricettazione di arma clandestina e esplosione di colpi d’arma da fuoco, reati aggravati da associazione mafiosa.

I Ricorsi di Bernardo e Perdonò

Il difensore di Bernardo e Perdonò aveva sollevato diverse eccezioni, tra cui l’incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi e la violazione del principio di “giudicato cautelare” in relazione alla decisione del Tribunale di Lecce, che aveva escluso gravi indizi di colpevolezza. Inoltre, contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, sottolineando che le critiche non trovavano riscontro nella sentenza impugnata e che i motivi di appello proposti non erano pertinenti con le vicende processuali in corso.

Il Ricorso di Carella

Carella, dal canto suo, ha sollevato tre motivi di ricorso. Ha contestato la sussistenza dell’aggravante delle “più persone riunite” durante l’episodio di tentata estorsione, sostenendo che la motivazione fosse illogica e apparente. Inoltre, ha lamentato una valutazione errata del reato più grave nel trattamento della pena e la mancanza di una motivazione adeguata sulla recidiva. Tuttavia, la Corte ha respinto anche il ricorso di Carella, ritenendo che le motivazioni della Corte d’Appello fossero adeguate e coerenti con la giurisprudenza, soprattutto per quanto riguarda la configurazione dell’aggravante delle “più persone riunite” e la corretta determinazione della pena.

Conseguenze e Condanne

La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato inammissibili i ricorsi di Bernardo e Perdonò, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende. Il ricorso di Carella è stato invece rigettato, con la condanna al pagamento delle spese processuali.

In sintesi, la sentenza conferma le condanne in primo e secondo grado per i tre imputati, respingendo le eccezioni sollevate e ribadendo la valutazione della Corte d’Appello di Bari.

A cura di Michele Solatia.