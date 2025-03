GESTIRE IL CANE CON RESPONSABILITÀ: CORSO GRATUITO A MANFREDONIA CON RILASCIO DEL PATENTINO

L’Assessora al Welfare e Cultura di Manfredonia, Maria Teresa Valente, in collaborazione con il Servizio Veterinario ASL FG, promuove un corso di formazione destinato ai proprietari di cani e/o a chi intende diventarlo, giusta O.M. 06/08/24 e D.M.26/11/2009. L’iniziativa che si avvale del supporto dell’ENPA di Manfredonia si terrà venerdì 4 aprile, dalle 15.00 alle 20.00, e sabato 5 aprile, dalle 8.30 alle 13.30, presso l’Auditorium Cristanziano Serricchio di Manfredonia, in corso Manfredi n. 22.

Il corso segna l’inizio di un percorso di sensibilizzazione sul benessere animale e sul rispetto degli animali a Manfredonia e ha l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di una corretta relazione e gestione del cane, con un focus particolare sulla prevenzione dei comportamenti problematici e sulla realizzazione di una relazione equilibrata tra cane e proprietario.

La formazione sarà tenuta, come responsabile scientifico, dalla dott.ssa Marisa Carafa, Dirigente Veterinario Territoriale ASLFG, Medico Veterinario Esperto in Comportamento ed Istruttore Riabilitatore Cinofilo, Medico Veterinario Esperto in IAA, Medico Veterinario Formatore per Corsi Relativi al Patentino per proprietari di cani, e dalla dott.ssa Isabella Paciolla, Dirigente Veterinario Territoriale e Medico Veterinario Formatore Per Corsi Relativi al Patentino per Proprietari di cani, che illustreranno vari argomenti, dalle fasi di sviluppo del cane alla sua comunicazione, per fornire agli iscritti le conoscenze necessarie per affrontare e soprattutto prevenire le problematiche legate alla non corretta gestione dell’animale cane.

Al termine del corso gratuito della durata complessiva di 10 ore, ai partecipanti verrà rilasciato il “patentino per proprietari di cani”, previa compilazione di un questionario di apprendimento a risposta multipla, attestato che certifica la frequentazione del corso e la conoscenza nella gestione e cura dell’animale. Questo patentino è un importante strumento per promuovere una cultura di responsabilità nei confronti del cane.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione. Le iscrizioni possono avvenire via mail scrivendo a isabella.paciolla@aslfg.it, recandosi presso il canile comunale ENPA Manfredonia, oppure chiamando il numero 0884510429 in orari di ufficio.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle politiche di welfare animale, per promuovere una convivenza più consapevole e responsabile tra gli esseri umani e gli animali domestici a Manfredonia.