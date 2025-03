fonte iO Donna

Il 20 marzo si celebra la Giornata Mondiale della Felicità, un’occasione per riflettere su ciò che contribuisce al nostro benessere quotidiano. Tra i tanti fattori che incidono sulla qualità della vita, uno in particolare è spesso sottovalutato: il rapporto con gli animali domestici. Cani e gatti, infatti, non sono solo fedeli compagni di vita, ma autentici alleati della salute mentale e fisica, come dimostrano numerosi studi scientifici.

Il potere terapeutico degli animali domestici

La scienza lo conferma: convivere con un animale domestico può avere effetti profondamente positivi sull’umore e sulla salute. Diversi studi hanno evidenziato come accarezzare un cane o un gatto riduca i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, e favorisca la produzione di ossitocina, noto anche come “l’ormone della felicità”. Questo spiega perché la compagnia degli animali aiuti a contrastare ansia, depressione e solitudine.

«Gli animali offrono affetto incondizionato e creano un ambiente emotivamente sicuro» – spiega la dottoressa Valeria Perucca, psicologa clinica – «Interagire con loro, anche attraverso semplici gesti come il gioco o una passeggiata, può migliorare il benessere psicologico e aumentare il senso di appagamento».

Un aiuto anche per il corpo

Oltre ai benefici psicologici, vivere con un cane o un gatto porta vantaggi concreti anche alla salute fisica. Numerose ricerche hanno dimostrato che i proprietari di animali tendono ad avere una pressione arteriosa più stabile, un cuore più sano e un sistema immunitario più forte. Nel caso dei cani, poi, le passeggiate quotidiane favoriscono uno stile di vita attivo, con benefici per il peso corporeo e la salute cardiovascolare.

Anche nei bambini la presenza di un animale domestico ha effetti positivi: la crescita a contatto con un cane o un gatto può ridurre il rischio di allergie e rafforzare il sistema immunitario, oltre a insegnare valori fondamentali come la responsabilità e l’empatia.

Cane o gatto? Uno studio svela chi rende più felici

La scelta tra un cane e un gatto è spesso dettata da preferenze personali, ma un’indagine condotta dal Manhattanville College di New York ha provato a rispondere alla domanda: quale dei due animali rende più felici i proprietari? Secondo i dati raccolti, chi vive con un cane tende ad avere livelli di felicità leggermente più alti rispetto a chi ha un gatto.

Il motivo? I cani, essendo animali sociali, stimolano l’interazione e favoriscono uno stile di vita più attivo. Le passeggiate e il gioco all’aperto non solo migliorano la forma fisica, ma aumentano anche le occasioni di socializzazione. Inoltre, il senso di responsabilità legato alla cura di un cane rafforza il legame emotivo con l’animale, incrementando il benessere psicologico.

Tuttavia, anche i gatti hanno il loro punto di forza: la loro natura indipendente e rilassante li rende perfetti per ridurre lo stress e creare un ambiente domestico sereno. «Mentre il cane favorisce un rapporto più dinamico e interattivo, il gatto offre una compagnia più intima e riflessiva» – spiega l’esperta – «Entrambi, però, rappresentano una risorsa preziosa per il nostro equilibrio emotivo».

Un legame che va oltre la compagnia

Che si tratti di un cane o di un gatto, la convivenza con un animale domestico è molto più di una semplice compagnia: è un vero e proprio scambio emotivo che migliora la qualità della vita e rafforza il benessere psicofisico. E nella Giornata Mondiale della Felicità, non c’è occasione migliore per riconoscere il valore di questi amici a quattro zampe, capaci di regalare momenti di gioia autentica e incondizionata.

