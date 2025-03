Incidenti mortali nel foggiano: 9 vittime in meno di tre mesi

Il 20 marzo, presso la Prefettura di Foggia, è stato presentato il progetto di educazione stradale ‘I Love Life’, promosso dall’associazione Michele Di Salvia e supportato dagli assessorati alla Sicurezza e alla Polizia Locale del Comune di Foggia. L’evento ha visto la partecipazione del prefetto Paolo Giovanni Grieco, dei vertici delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali, nonché del dirigente Anas, ing. Vincenzo Marzi, e del direttore della centrale operativa del 118 Stefano Colelli. Durante la conferenza, sono stati illustrati i dettagli delle attività previste per promuovere la sicurezza stradale, con un’attenzione particolare alla presenza del pullman azzurro della Polizia di Stato il 28 e 29 marzo.

Purtroppo, quest’anno la provincia di Foggia ha registrato un tragico bilancio con 9 vittime in meno di tre mesi a causa di incidenti stradali. Decine e decine di persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. La lista delle vittime inizia il 10 gennaio con Salvatore Cuccitto, 55enne di Torremaggiore, deceduto dopo aver perso il controllo della sua Renault Megane e finito fuori strada a San Severo. Il 23 gennaio, Vincenzo Coppola, 23enne di Santa Maria Capua Vetere, ha perso la vita in un tragico scontro frontale tra un’auto e un camion lungo la Statale 693 nei pressi di San Nicandro Garganico.

Il 12 gennaio, un altro incidente mortale ha coinvolto Pietro Martino, 61 anni, che è morto sul colpo dopo un violento impatto tra la sua Fiat 500 e una Ford Fiesta al km 655 della Statale 16 tra San Severo e Foggia. Il 22 gennaio, sulla Statale 544 a Foggia, sono deceduti Caterina Lo Campo, 35enne madre di una bambina, e Gioacchino Vitobello, 53enne, a causa di un altro tragico incidente stradale. Nella stessa giornata, un altro giovane, Nando Paoletti, 21 anni, ha perso la vita a viale Ofanto a Foggia.

Il 2 febbraio, un altro incidente mortale ha coinvolto Rosario Scarano, 60 anni, a Cerignola, dove si pensa che un malore sia stato la causa del tragico evento. Il 11 febbraio, sulla Provinciale 45 che collega Foggia a San Giovanni Rotondo, un uomo di 45 anni originario del Kosovo ha perso la vita in uno scontro frontale. L’ultimo tragico incidente si è verificato il 2 marzo, con la morte di Angelo Spina, 19enne di Margherita di Savoia, mentre il 5 marzo, un grave incidente ha causato la morte di Giuseppe Sabatino dopo un tamponamento a catena sulla Tangenziale 673.

