Manfredonia approva il piano di sviluppo per la rigenerazione dell’Area "Ex Mattatoio"

Il 19 marzo 2025, la Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato un importante passo verso la rigenerazione urbana della città. Durante la seduta n° 59, presieduta dal sindaco Domenico La Marca, è stato approvato il piano di partecipazione al bando pubblico per la selezione di piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’iniziativa si inserisce all’interno di un progetto di valorizzazione dell’area dell’ex Mattatoio, un complesso di oltre 4.000 metri quadrati che ha attirato l’attenzione per il suo potenziale di recupero e trasformazione.

L’area in questione, appartenente al Comune di Manfredonia, è composta da dieci corpi di fabbrica in stato di abbandono, ma con un notevole valore storico e culturale. L’amministrazione comunale ha visto in questa zona un’opportunità unica per dar vita a un progetto di rigenerazione urbana che unisca diversi scopi: dalla creazione di un distretto per la Protezione Civile, alla promozione di spazi per associazioni, imprese e cittadini, al fine di incentivare lo sviluppo culturale, sociale, economico e occupazionale.

Un Progetto di Sostenibilità e Innovazione

La proposta di sviluppo include interventi mirati alla riqualificazione delle infrastrutture, alla protezione civile, e all’integrazione di nuove risorse economiche attraverso il coinvolgimento di investitori privati. L’obiettivo è non solo valorizzare il patrimonio esistente ma anche stimolare un’economia più verde e sostenibile. Il progetto, come previsto dal bando, dovrà rispettare il “principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente”, un requisito imprescindibile per la partecipazione.

Collaborazione con la Regione Puglia

Per rendere concreto questo ambizioso piano, il Comune di Manfredonia ha stretto una collaborazione con la Regione Puglia. Con la delibera di Giunta Regionale n. 224 del 4 marzo 2025, la Regione ha approvato un accordo di collaborazione per la partecipazione al bando. In base a questo accordo, il Comune di Manfredonia sarà l’amministrazione capofila, responsabile della redazione e candidatura del Piano di Sviluppo, con la partecipazione della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia per le attività connesse alla gestione e recupero degli spazi.

Un Piano con Impatti Diretti sul Territorio

Il piano di sviluppo, con un valore complessivo che rientra nei limiti previsti dal bando (compreso tra 1,5 milioni e 10 milioni di euro), prevede la realizzazione di un polo logistico-operativo di Protezione Civile in alcune delle aree dismesse, accanto a spazi destinati a iniziative culturali e imprenditoriali. L’iniziativa mira a restituire all’intera comunità un’area che, fino ad oggi, è stata trascurata, trasformandola in un motore di crescita per la città.

In caso di ammissione al finanziamento, l’accordo prevede che siano sottoscritti ulteriori contratti che stabiliranno le modalità esecutive e tecnico-contabili per il recupero degli immobili. Si tratta di un passo fondamentale per la riqualificazione non solo di un’area, ma di un intero quartiere di Manfredonia, che potrebbe vedere un notevole aumento di attrattività e vitalità economica.

Tempi e Prospettive

L’Amministrazione Comunale, tramite il Dirigente del VI Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile”, è stata incaricata di predisporre tutti gli atti necessari per la partecipazione al bando e la stesura del Piano di Sviluppo. Una volta ricevuto il finanziamento, l’intervento non comporterà oneri diretti per le casse comunali, in quanto il progetto prevede una forte partecipazione anche di investitori privati, un modello che permetterà di realizzare la rigenerazione dell’area senza gravi ricadute fiscali sulle risorse pubbliche.

La Giunta Comunale ha dichiarato la deliberazione immediatamente eseguibile, considerata l’urgenza e l’importanza del progetto. L’approvazione del piano, quindi, segna l’inizio di una nuova fase di crescita e rinnovamento per Manfredonia, con l’ambizioso obiettivo di trasformare un’area in disuso in un centro vitale per la protezione civile, la cultura e l’economia locale.

Prossimi Passi

Il progetto, se ammesso a finanziamento, entrerà nel vivo con la realizzazione delle prime opere di recupero e riqualificazione.

A cura di Michele Solatia.