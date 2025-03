Oggi sono proseguiti con successo i controlli della Polizia Locale di Manfredonia, in collaborazione con il personale dell’ASE, nell’ambito delle operazioni finalizzate a combattere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio.

Questi controlli, che rappresentano un impegno continuo per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano, sono stati intensificati nelle ultime settimane, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e colpire duramente chi viola le normative relative alla gestione dei rifiuti.

Nel corso delle operazioni odierne, gli agenti della Polizia Locale, coadiuvati dal personale dell’ASE, hanno effettuato l’ispezione dei sacchi di rifiuti indifferenziati abbandonati in diverse zone della città. L’apertura dei sacchi, che solitamente contengono materiale di scarto non differenziato, ha permesso di rintracciare i trasgressori, in alcuni casi risalendo ai nomi e agli indirizzi di coloro che, in modo irresponsabile, avevano gettato i rifiuti senza rispettare le disposizioni comunali.

L’operazione ha portato in particolare a identificare il responsabile di un ingente abbandono di rifiuti ingombranti nella zona CA1, una delle aree più critiche della città, in cui si erano verificati episodi di discariche abusive. Questo caso ha suscitato una particolare attenzione da parte delle autorità locali, poiché l’abbandono di ingombranti, oltre a danneggiare l’ambiente, rappresenta una violazione grave delle normative, che comporta multe salate per i trasgressori.

Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, purtroppo, non riguarda solo il centro urbano, ma si estende anche alle zone più periferiche, come la campagna circostante. In queste aree, i cittadini incivili si sono resi responsabili del conferimento di rifiuti domestici di vario tipo, che hanno compromesso non solo la bellezza del paesaggio, ma anche la salubrità dell’ambiente.

Le zone rurali, infatti, sono particolarmente vulnerabili a questo tipo di abbandono, che rende difficile la manutenzione e la cura del territorio, creando veri e propri focolai di degrado e di inquinamento.

A fronte di questa situazione, l’ASE ha attivato immediatamente le operazioni di pulizia, intervenendo tempestivamente per rimuovere i rifiuti abbandonati e restituire decoro agli spazi pubblici. Gli operatori, muniti di tutti gli strumenti necessari, hanno effettuato la bonifica delle aree più colpite, restituendo ai cittadini un ambiente più pulito e sicuro. Tuttavia, l’azione di pulizia, pur fondamentale, non può risolvere il problema alla radice, se non si interviene con decisione sul piano della prevenzione e della repressione.

In questo contesto, la sinergia tra la Polizia Locale e l’ASE si è rivelata essenziale per ottenere risultati concreti. Le forze dell’ordine, oltre a eseguire i controlli sul campo, hanno avviato indagini per identificare e multare coloro che compiono atti di inciviltà, mentre il personale dell’ASE si è concentrato sul recupero dei rifiuti e sul ripristino delle aree danneggiate. Questo approccio integrato è risultato particolarmente efficace, poiché unisce l’aspetto repressivo e sanzionatorio con quello della pulizia e della manutenzione, creando un ciclo virtuoso che rende più difficile l’abbandono dei rifiuti e incentiva il rispetto delle regole.

Le autorità locali non si fermano qui: la lotta contro l’abbandono dei rifiuti continuerà anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con l’implementazione di ulteriori controlli sul territorio. L’obiettivo è quello di rendere ancora più difficile per i trasgressori sfuggire alle sanzioni, monitorando costantemente le aree più critiche e intervenendo tempestivamente ogni qualvolta vengano rilevati comportamenti illeciti.

Parallelamente, la Polizia Locale e l’ASE stanno intensificando le attività di sensibilizzazione, cercando di educare la popolazione al rispetto delle normative ambientali. Sono previsti incontri pubblici, distribuzione di materiale informativo e campagne di sensibilizzazione sui social media, con l’intento di far comprendere l’importanza di un corretto conferimento dei rifiuti e il valore di un ambiente pulito e sano per tutti. Solo attraverso un impegno condiviso tra amministrazione, cittadini e forze dell’ordine sarà possibile ridurre drasticamente il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e restituire a Manfredonia un aspetto più curato e vivibile.

