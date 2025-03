Manfredonia, COVID. Compensazioni per il servizio di Trasporto Pubblico Locale

In un contesto di crescente attenzione alle sfide economiche derivanti dalla pandemia, il Comune di Manfredonia ha preso una decisione fondamentale per sostenere il servizio di trasporto pubblico locale, un servizio cruciale per i cittadini della città e delle frazioni limitrofe. Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, Ing. Lucio Barbaro, ha adottato una determinazione che segna un’importante fase nella compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari causata dal Covid-19, assegnando e impegnando contributi statali e regionali per il periodo 2021-2022.

La Situazione

A seguito dell’emergenza sanitaria globale, molte attività economiche hanno subito danni diretti, tra cui i trasporti pubblici locali. Le aziende di trasporto pubblico hanno visto ridursi notevolmente i propri ricavi, dovuti alla diminuzione della domanda durante le fasi più critiche della pandemia. Per questo motivo, a livello regionale e nazionale, sono stati previsti contributi per compensare tali perdite.

Il Comune di Manfredonia, che ha affidato il servizio di trasporto pubblico locale al Consorzio Trasporto Aziendale Pugliese (CO.Tr.A.P.) di Bari, ha lavorato a stretto contatto con la Regione Puglia per ottenere le necessarie risorse economiche destinate a supportare l’azienda nella gestione delle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia.

La Compensazione per i Ricavi Perduti

Il processo di compensazione, regolato dalla Regione Puglia attraverso una serie di determinazioni, ha portato il Comune di Manfredonia a ricevere due erogazioni significative da parte della Regione. La prima, una somma di 8.876,29 euro, è stata concessa come anticipo per la compensazione dei minori ricavi da traffico per gli anni 2021-2022. La seconda, pari a 13.147,95 euro, è stata erogata come saldo per l’anno 2020 e per una ulteriore quota del contributo per il biennio 2021-2022.

Tali contributi sono stati destinati all’azienda CO.Tr.A.P., incaricata del trasporto pubblico locale, per coprire i danni economici causati dalla pandemia. La Regione Puglia ha infatti disposto che le amministrazioni comunali, come quella di Manfredonia, provvedano a trasferire queste risorse alle aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale, per evitare il rischio di disservizi o di difficoltà economiche che possano compromettere la continuità del servizio.

I Dettagli dell’Assegnazione dei Contributi

La determinazione dirigenziale n. 463 del 14 marzo 2025, adottata dal Comune di Manfredonia, ha formalizzato l’impegno delle somme erogate dalla Regione, specificando la destinazione delle risorse. In totale, sono stati impegnati 22.024,24 euro, suddivisi come segue:

Acconto contributo 2021-2022: 8.876,29 euro, destinati a compensare i minori ricavi da traffico derivanti dalla pandemia.

Saldo contributo 2020 e ulteriore quota contributo 2021-2022: 13.147,95 euro, per completare la compensazione dei danni economici registrati negli anni precedenti.

L’importo complessivo di 22.024,24 euro verrà trasferito all’azienda CO.Tr.A.P. a copertura delle perdite tariffarie subite e come parte del sostegno regionale volto a garantire il proseguimento del servizio di trasporto pubblico in città.

A cura di Michele Solatia.