Manfredonia: impegno di spesa per la gestione dell'acquedotto rurale delle Frazioni Montane San Salvatore e Tomaiuolo

Il Comune di Manfredonia ha recentemente preso provvedimenti per garantire la gestione dell’acquedotto rurale delle frazioni montane San Salvatore e Tomaiuolo, un intervento che si inserisce nel più ampio contesto della gestione delle risorse idriche nella zona montuosa del Gargano. Il progetto è stato affidato al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, con un impegno di spesa di 20.000 euro, destinato a coprire le spese di gestione e manutenzione dell’acquedotto per l’annualità 2024. La determinazione n. 138 del 27 gennaio 2025, firmata dal Dirigente del 6° Settore, Ing. Lucio Barbaro, definisce i dettagli dell’impegno economico e delle procedure amministrative che coinvolgono questa operazione.

Un Accordo Consolidato

L’impegno economico per la gestione dell’acquedotto rurale si inserisce in un accordo rinnovato tra il Comune di Manfredonia e il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, la cui durata è stata fissata per sei anni, come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 22 luglio 2020. Tale accordo prevede un contributo annuale per la gestione e la manutenzione dell’acquedotto, che ammonta a 20.000 euro, di cui 7.000 euro per i compiti di gestione e 13.000 euro per gli interventi manutentivi. Queste somme sono rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT relativi al consumo.

L’accordo siglato ha come obiettivo quello di garantire la fornitura di acqua potabile alle frazioni montane di San Salvatore e Tomaiuolo, zone caratterizzate da una particolare difficoltà nel mantenimento delle infrastrutture idriche, data la loro posizione geograficamente isolata. Il Consorzio di Bonifica, in qualità di ente gestore, si occupa di tutti gli aspetti relativi alla manutenzione e alla gestione operativa dell’acquedotto.

Necessità di Impegno di Spesa

La determinazione n. 138, adottata dal Funzionario del Servizio di Demanio e Patrimonio, Geom. Matteo Mondelli, è stata presa in considerazione per far fronte a una necessità immediata di provvedere all’impegno delle risorse per la gestione dell’acquedotto nell’anno 2024. La spesa di 20.000 euro è già prevista nel bilancio comunale provvisorio 2025, specificamente al Capitolo 4649, e si configura come una spesa necessaria e indifferibile. La mancata assunzione dell’impegno di spesa, infatti, potrebbe determinare danni patrimoniali certi all’Ente, con conseguenze potenzialmente gravi.

In una situazione di emergenza come quella descritta, la tempestività dell’approvazione del provvedimento è fondamentale. Il Comune di Manfredonia ha pertanto ritenuto prioritario garantire il rispetto degli accordi, evitando qualsiasi rischio legato alla non erogazione di servizi essenziali per i residenti delle frazioni montane.

L’Importanza della Manutenzione

Nel caso specifico, la somma prevista per gli interventi manutentivi – pari a 13.000 euro – rappresenta una quota significativa per il mantenimento dell’acquedotto. La manutenzione degli impianti idrici rurali è un aspetto cruciale, soprattutto in un’area montuosa come quella del Gargano, dove le difficoltà logistiche e il clima possono compromettere frequentemente il corretto funzionamento delle infrastrutture.

Nel contesto delle frazioni montane, il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano svolge un ruolo fondamentale. La gestione di acquedotti rurali è infatti una delle sue principali attività, e il suo impegno si estende non solo alla distribuzione dell’acqua, ma anche alla cura e al ripristino delle infrastrutture. Il Comune di Manfredonia, attraverso l’impegno di spesa deliberato, intende supportare questo processo, in modo da garantire la continuità della fornitura d’acqua potabile e la sicurezza per i residenti delle frazioni.

Un Provvedimento Urgente

Il provvedimento adottato è considerato urgente e indifferibile, in quanto la sua mancata adozione potrebbe portare a gravi conseguenze patrimoniali per l’ente. In effetti, il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano è impegnato nella gestione quotidiana di un servizio essenziale, e qualsiasi ritardo nei pagamenti o nei finanziamenti potrebbe compromettere l’efficacia dell’intervento e la stabilità dell’erogazione del servizio. In tal senso, l’amministrazione comunale ha ritenuto di dover procedere con l’impegno immediato della spesa per evitare qualsiasi interruzione.

Gli Aspetti Normativi e Finanziari

L’atto è stato adottato in conformità con le normative vigenti, tra cui il Decreto Legislativo n. 267 del 2000, che disciplina l’ordinamento delle autonomie locali. Il Comune di Manfredonia, pur trovandosi in esercizio provvisorio a causa del differimento della deliberazione del bilancio di previsione, ha garantito la copertura finanziaria della spesa attraverso i fondi già disponibili nel bilancio provvisorio. L’approvazione del bilancio definitivo per l’anno 2025 è stata, infatti, rinviata al 28 febbraio 2025, come stabilito dal Ministero dell’Interno.

Nonostante l’esercizio provvisorio del bilancio, l’impegno di spesa relativo alla gestione e manutenzione dell’acquedotto non è stato frazionato in dodicesimi, in quanto trattasi di una spesa non suscettibile di pagamento frazionato. Questo è stato specificato nella determinazione, che ha previsto l’assunzione dell’impegno in un’unica soluzione.

A cura di Michele Solatia.