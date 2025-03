Manfredonia: liquidazione acconto per la gestione dei parcheggi pubblici

Il 17 marzo 2025, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali del Comune di Manfredonia, Ing. Lucio Barbaro, ha adottato una determinazione per la liquidazione di un acconto relativo al contratto di concessione per la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia. L’importo totale da liquidare ammonta a 6.240,00 euro e riguarda il compenso per il supporto alla direzione dell’esecuzione contrattuale, in seguito all’affidamento dell’incarico al professionista Dott. Carmine Di Gennaro.

La gestione dei parcheggi pubblici e le figure coinvolte

La gestione dei parcheggi pubblici a pagamento è una delle attività strategiche per il comune di Manfredonia, vista l’importanza di regolamentare l’accesso alle aree di sosta in un contesto urbano in continua crescita. A tal proposito, con la determinazione dirigenziale n. 718 del 29 aprile 2024, sono state stabilite le modalità di gestione del servizio e, al contempo, nominato un gruppo di lavoro specifico per l’esecuzione del contratto. Questo gruppo è composto da figure professionali chiave per la realizzazione e supervisione del progetto:

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Giampio Giuliani, funzionario del Settore Lavori Pubblici.

Direzione Esecuzione Contrattuale (DEC): Isp. P.l. Maria Grazia Tino, del staff II.

Supporto al DEC: Dott. Carmine Di Gennaro.

Supporto al RUP, ragioneria: Sig.ra Salvemini Giuseppina e Sig.ra Totaro Francesca.

La nomina e il compenso del professionista

Il Dott. Carmine Di Gennaro, incaricato di supportare la direzione dell’esecuzione contrattuale, ha ricevuto un compenso complessivo di 24.000,00 euro per l’intera durata dell’incarico, comprensivo di spese, ma al netto di contributi e oneri fiscali. Questo importo si suddivide in pagamenti annuali che spaziano dal 2024 al 2027. La determinazione evidenzia che l’importo complessivo di 30.451,20 euro (inclusi contributi e IVA) è stato previsto nel bilancio comunale con copertura al capitolo n. 2300. L’ammontare per ogni anno è stato ripartito in base alle necessità del servizio, con una particolare attenzione alla sostenibilità economica per l’ente.

L’acconto per la prestazione professionale

Il Dott. Di Gennaro ha trasmesso, il 10 marzo 2025, la fattura n. 6, datata 7 marzo, con la quale ha richiesto un pagamento parziale del suo compenso. L’importo totale della fattura è di 6.240,00 euro, di cui 6.000,00 euro sono l’imponibile e 240,00 euro rappresentano IVA, contributi e ritenuta alla fonte esente, come stabilito dalle normative fiscali in vigore. La fattura è stata regolarmente protocollata con il numero 12077.

La determinazione dirigenziale, esaminati i documenti contabili e verificato che le prestazioni corrispondono ai requisiti contrattuali, ha quindi autorizzato il pagamento dell’importo per il servizio reso. L’acconto è stato giustificato dal fatto che le attività di supporto al DEC sono state regolarmente eseguite e rispondenti alle esigenze operative del Comune.

Verifica della conformità e copertura finanziaria

Prima di procedere al pagamento, il dirigente ha effettuato una serie di verifiche formali per garantire che la documentazione fiscale fosse in ordine, nel rispetto delle normative di tracciabilità dei flussi finanziari e delle disposizioni in materia di contratti pubblici. L’obbligazione è stata considerata esigibile, non sussistendo alcuna condizione che ne sospendesse il pagamento.

Il finanziamento di questa spesa trova copertura nel bilancio dell’anno 2025, all’interno del Capitolo n. 2300, destinato alle prestazioni professionali per la progettazione, la direzione lavori e i collaudi. La determinazione ha stabilito che la spesa complessiva sia compatibile con gli obiettivi del Piano di Riequilibrio Pluriennale dell’Ente, garantendo la continuità dei servizi senza compromettere gli equilibri finanziari.

Il prossimo passo: pagamento e pubblicazione

Il passo successivo sarà l’emissione del mandato di pagamento da parte dell’Ufficio Ragioneria, che provvederà a trasferire la somma mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella fattura. In aggiunta, l’atto verrà trasmesso alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, come previsto dalla normativa sulla trasparenza amministrativa.

