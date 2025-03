Manfredonia: monumento commemorativo in onore dei Carabinieri deceduti Francesco Pastore e Francesco Ferraro

Il 19 marzo 2025, la Giunta Comunale di Manfredonia ha ufficialmente approvato la proposta di installazione di un monumento commemorativo dedicato ai carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro, tragicamente deceduti il 6 aprile 2024 mentre erano in servizio lungo la Strada Statale 91, tra Eboli e il Comune di Campagna (SA). La decisione è stata presa durante una riunione regolarmente convocata presso il Palazzo di Città, presieduta dal Sindaco Domenico La Marca e con la partecipazione degli assessori comunali.

Il monumento, che sarà realizzato a cura e spese dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione “Gen.le R. Castriotta” di Manfredonia, sarà collocato nell’area verde della lottizzazione C10, tra via Santa Restituta e via Sottotenente Troiano, in un terreno di proprietà del Comune. Il progetto prevede la costruzione di un monumento composto da un pilastro centrale simbolo della Patria, sormontato dalla Fiamma, emblema dell’Arma dei Carabinieri, e da due blocchi in pietra di Apricena a simboleggiare i due giovani carabinieri caduti in servizio.

Accanto al monumento, l’area sarà arricchita con la piantumazione di quattro alberi di Ficus Australis, l’installazione di panchine e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza con telecamere già integrabili con il sistema comunale di sicurezza. Il progetto, che include anche la manutenzione del verde circostante, sarà interamente a carico dell’Associazione Carabinieri, che si impegna a garantire la gestione del monumento a lungo termine.

Il Comune di Manfredonia, attraverso l’approvazione della Giunta, ha espresso il proprio favore verso questa iniziativa, riconoscendo l’alto valore simbolico e commemorativo dell’opera. Il monumento non solo omaggia la memoria dei due carabinieri, ma rappresenta anche un segno tangibile di riconoscenza per coloro che, come Pastore e Ferraro, hanno sacrificato la loro vita nell’adempimento del dovere.

Il progetto è stato approvato senza oneri economici a carico del Comune, e il monumento sarà acquisito al patrimonio comunale una volta completato. La realizzazione dell’opera è stata autorizzata in base alla normativa vigente, senza la necessità di ulteriori permessi edilizi, poiché il progetto è considerato di pubblica utilità e senza rilevanza ai fini della sicurezza pubblica.

A cura di Michele Solatia.