Mattinata punta sull’estate anticipata: eventi e spettacoli per conquistare il Gargano

MATTINATA (FOGGIA) – Con l’arrivo della primavera, Mattinata scalda i motori per diventare protagonista della prossima stagione turistica sul Gargano. Il Comune ha presentato, nell’ambito della BIT di Milano e seguendo le linee del Piano strategico del turismo, un ricco cartellone di eventi per anticipare e prolungare l’estate, puntando su cultura, spettacolo e tradizioni.

Si parte con le orchidee:

Il sipario si alza dal 24 al 27 aprile con la terza edizione di Orchidays, festival internazionale dedicato alle orchidee spontanee del Gargano. Quattro giorni immersi nella bellezza naturale del territorio, con appuntamenti d’eccezione: Enrico Ruggeri aprirà le danze il 24 aprile, seguito il 25 da Ubaldo Pantani in dialogo con Antonio Stornatolo. Il 26 aprile sarà la volta di Vincenzo Schettini, mentre il 27 chiuderà l’evento lo spettacolo musicale De André Opera.

Teatro, musica e cultura per tutta l’estate:

Dal 22 al 25 maggio torna la rassegna di teatro civile Teatri di Luce & di Pace, mentre da giugno a settembre prende vita il contenitore estivo MattinataèXtraordinaria. Luglio si arricchisce con i ritorni di Conversazioni dal Mare, Cromà e FestambienteSud, eventi ormai di punta per residenti e turisti.

Agosto da ricordare:

Il 4 agosto, Mattinata celebrerà con orgoglio il 70° anniversario dell’Autonomia Comunale. Il 7 agosto spazio alla quinta edizione del premio Mattinatese dell’Anno, che vedrà la partecipazione del comico e conduttore Max Giusti. A Ferragosto, l’immancabile La Musica vien dal Mare farà ballare la cittadina, mentre il 22 agosto si terrà la finale regionale di Miss Italia Puglia.

Tradizioni e sapori d’autunno:

Settembre si chiude con la Festa Patronale dal 13 al 16, per poi passare a ottobre con la quinta edizione di FèXtra, la festa dedicata all’olio extravergine d’oliva, e infine il Mattinatale, a chiudere l’anno con l’atmosfera natalizia.

Mattinata in vetrina nazionale:

La promozione non si ferma ai confini locali. Mattinata è stata protagonista della study visit “Puglia destination go dmo” in Trentino, al fianco di altre rinomate località pugliesi come Monopoli, Polignano, Fasano, Bari, Ostuni e Lecce.

Il sindaco Michele Bisceglia sottolinea con entusiasmo: “Ci viene riconosciuta la capacità di immaginare, creare e realizzare eventi che fanno dell’emozione la chiave del successo.” E i numeri parlano chiaro: il 2024 ha registrato una crescita del 35% nelle presenze turistiche, toccando quota 298.758 visitatori, superando ampiamente il record del 2023. Un risultato che conferma Mattinata tra le mete più ambite non solo della Puglia, ma di tutta Italia.

