Mazzette al Comune di Foggia: il caso continua in tribunale

Il processo relativo alle presunte mazzette pagate al Comune di Foggia è proseguito ieri con l’interrogatorio di tre testimoni, focalizzandosi sul rinnovo della convenzione urbanistica tra la società “Coer” dell’imprenditore Paolo Tonti e l’amministrazione comunale. L’inchiesta coinvolge ben 14 imputati, tra cui ex amministratori, dipendenti comunali e imprenditori, accusati di corruzione, peculato e altri reati.

Uno dei filoni principali riguarda una presunta tangente di 32mila euro che Tonti avrebbe pagato nel 2020 per favorire il rinnovo di una convenzione urbanistica vantaggiosa per la sua società. Secondo le indagini, i soldi sarebbero stati consegnati all’allora sindaco Franco Landella e alla sua complice, la moglie Iolanda Daniela Di Donna, funzionario del Comune. La tangente sarebbe stata poi spartita tra i consiglieri Leonardo Iaccarino, Dario Iacovangelo e Antonio Capotosto.

Nel corso delle indagini, Iaccarino, ex presidente del consiglio comunale, ha ammesso di aver ricevuto 5mila euro come parte della mazzetta, ma ha negato qualsiasi coinvolgimento nelle altre accuse. Un testimone, istruttore direttivo del servizio amministrativo-contabile, ha dichiarato di non essere a conoscenza delle mazzette, ma ha fornito dettagli sulla convenzione, che prevedeva la realizzazione di opere pubbliche e private in cambio di trasformazioni urbanistiche.

Nel 2013 fu firmata una convenzione urbanistica tra il Comune e la “Coer” per la realizzazione di una facoltà di medicina, un asilo comunale, e una serie di immobili residenziali. La convenzione prevedeva che il 30% delle opere fosse di interesse pubblico, con il restante 70% a beneficio dell’azienda. Le opere pubbliche dovevano essere completate entro 5 anni, ma il ritardo dei lavori ha portato al rinnovo della convenzione nel 2020, con il pagamento delle tangenti per garantire il voto favorevole in consiglio comunale.

Il caso ha visto anche una seconda tranche di denaro pagata a Iaccarino nel dicembre 2020. Questo denaro sarebbe stato utilizzato dal consigliere per acquistare una collana con diamanti, come confermato da un gioielliere che ha riferito di una spesa di 1000 euro in contante.

Il processo, che è iniziato a marzo 2023, coinvolge figure di rilievo, tra cui Landella, la moglie Di Donna, Iaccarino e altri soggetti legati a Forza Italia e al mondo degli affari locali. Gli imputati sono accusati di corruzione, peculato, tentata concussione e induzione indebita in relazione a diverse tangenti e appalti comunali. La difesa degli imputati, tuttavia, sostiene l’innocenza degli stessi, tranne Iaccarino, che ha confessato una delle tangenti.

L’inchiesta ha sollevato importanti interrogativi sulla corruzione e sulla trasparenza amministrativa nel Comune di Foggia, con ripercussioni che potrebbero coinvolgere ulteriori personaggi pubblici e privati.

