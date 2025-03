BARI – Un concorso lampo, una sola candidata, e l’incarico da dirigente del personale di Aeroporti di Puglia finisce a Carmen Fiorella, moglie di Filippo Caracciolo, consigliere regionale del Partito Democratico ed ex capogruppo, attualmente imputato per corruzione.

Il caso solleva un vespaio di polemiche politiche e istituzionali.

Il bando in questione, pubblicato il 2 febbraio 2024 e chiuso il 15 febbraio, è rimasto aperto appena dieci giorni lavorativi. Tra i requisiti richiesti, la presentazione del modello C2 (che attesta i periodi lavorativi) e un’esperienza nella gestione di aziende con almeno 350 dipendenti. Alla fine del processo di selezione – cui ha partecipato un solo candidato ammesso – il posto è stato assegnato a Fiorella, con un contratto a tempo indeterminato e uno stipendio annuo da 75mila euro lordi.

Trasparenza mancata e dubbi sulla procedura

Aeroporti di Puglia ha dichiarato che tutto si è svolto in regola, ma c’è un dettaglio che ha acceso ulteriormente il dibattito: il nome di Fiorella non è stato reso pubblico nella graduatoria finale, come previsto invece dall’articolo 19 del Decreto legislativo 33/2013. Al suo posto è stato inserito un codice alfanumerico. La motivazione ufficiale? Protezione della privacy. Una spiegazione che non convince tutti: l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) potrebbe presto intervenire per chiarire la legittimità della procedura.

L’opposizione insorge: «Carriere grazie alla politica?»

La vicenda ha subito attirato l’attenzione dei partiti d’opposizione. Fratelli d’Italia ha annunciato un accesso agli atti per verificare la regolarità del bando, e lo stesso ha dichiarato Fabio Romito della Lega.

Il capogruppo di FdI, Renato Perrini, ha commentato duramente: «Non ci scandalizza l’assunzione della moglie del collega Caracciolo, ma la riflessione è inevitabile: quanti giovani pugliesi senza legami politici possono costruirsi un curriculum così forte da poter competere per simili posizioni?

La moglie di Caracciolo ha sicuramente un profilo valido, ma l’aiuto della politica ha giocato un ruolo chiave nel suo percorso, soprattutto con la nomina al CdA dell’Acquedotto Pugliese, che è stata determinante per accedere al concorso di Aeroporti».

Perrini chiude con una stoccata alla società: «Possibile che per una posizione così prestigiosa non siano arrivate decine di candidature da tutta Italia? Come mai Aeroporti di Puglia non attrae manager di alto livello?».

Il caso è destinato a far discutere ancora a lungo, mentre si attendono le mosse delle autorità di vigilanza e le eventuali contromosse della Regione.

