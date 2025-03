San Severo: Nuovo Intervento nel Rione San Bernardino – 28 Manufatti Sequestrati e 16 Persone Denunciate

Il 19 marzo 2025, a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, la Squadra Mobile di Foggia e la Polizia Locale di San Severo, con il supporto delle unità dei Reparti Prevenzione Crimine di San Severo, Bari e Pescara, hanno eseguito un Decreto di Sequestro Preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Foggia.

L’operazione ha portato al sequestro di 28 immobili abusivi costruiti nel Rione San Bernardino di San Severo.

Questa operazione rappresenta il decimo intervento in un’ampia attività investigativa che ha visto coinvolte numerose persone, ancora in fase di identificazione, per reati di occupazione abusiva (art. 633 e 639 bis C.P.) e abuso edilizio (art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001).

Le indagini, che continuano a svilupparsi, si inseriscono nel filone di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel medesimo quartiere.

Ad oggi, sono 125 le persone indagate e 193 i manufatti abusivi sequestrati.

In particolare, questa nuova serie di sequestri è stata effettuata in un’area del Rione San Bernardino, dove i fabbricati sono stati realizzati senza le necessarie autorizzazioni e senza la certificazione di agibilità, occupando terreni pubblici. Non solo, i manufatti abusivi sono stati utilizzati come ricoveri e depositi di mezzi, fungendo da pertinenze per abitazioni private.

L’operazione ha avuto come obiettivo primario quello di ripristinare la legalità, con un focus sulla sicurezza urbana e ambientale. La Procura, con la collaborazione tra la Squadra Mobile di Foggia e la Polizia Locale di San Severo, ha cercato di arginare la trasformazione urbanistica illecita della zona, che ha visto una concreta alterazione della destinazione d’uso degli spazi pubblici, destinati invece a strade, marciapiedi e altre aree di pubblica utilità.

Il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari. Si sottolinea che la posizione delle persone denunciate in stato di libertà è ancora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, e queste non possono essere considerate colpevoli fino a una eventuale sentenza di condanna definitiva.