Celenza Valfortore (Foggia) — Un tragico incidente agricolo ha spezzato la vita di un uomo di 32 anni nei pressi di Celenza Valfortore, in provincia di Foggia.

La vittima, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasta schiacciata dal trattore che stava guidando, ribaltatosi più volte su un terreno scosceso.

L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 1, a pochi chilometri dall’ingresso del comune. L’uomo, probabilmente, stava facendo ritorno da un terreno agricolo dove lavorava.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

I soccorritori hanno lavorato per estrarre il corpo dalla macchina agricola, ma per il 32enne non c’è stato nulla da fare.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

La comunità locale, sotto shock, si stringe intorno alla famiglia della vittima in questo momento di dolore.

Questo incidente riaccende i riflettori sul tema della sicurezza sul lavoro in ambito agricolo, un settore dove, purtroppo, simili tragedie si verificano con preoccupante frequenza.

Lo riporta rainews.it