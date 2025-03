Vico del Gargano. Sotto lo sguardo del Crocifisso, guida e speranza nell’Anno Giubilare.

di Michele Angelicchio

“Desidero che la Chiesa di San Pietro in Vico del Gargano diventi luogo dove si sperimenta l’amore di Dio che consola, perdona e dona speranza” Così scrive l’Arcivescovo di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, Monsignore padre Franco Moscone, nel decreto che eleva la Chiesa di Monte Tabor a Chiesa Giubilare dal 27 al 31 marzo, in occasione della festa del SS Crocifisso. “Ai fedeli che parteciperanno alle celebrazioni nei predetti giorni è concessa l’indulgenza giubilare.” Per partecipare in preghiera all’Anno Giubilare i Frati Minori Cappuccini hanno preparato un nutrito programma di eventi distribuito in 6 giorni dal 27 marzo al 1 aprile. Gli appuntamenti Giubilari salienti di grande partecipazione (che potete leggere nella sua completezza) il giorno 27 marzo, alle ore 18.00, dopo la Celebrazione Eucaristica partirà la Solenne Processione del SS. Crocifisso verso la chiesa di San Pietro, in Monte Tabor. Gli altri appuntamenti, in sintesi, sono: Venerdì 28, alle ore 19.00 la Via Crucis animata dalle Confraternite di Vico del Gargano. Sabato 29, alle ore 18.30, nella chiesa di San Pietro, Solenne Concelebrazione presieduta da Sua Ecc.za Re.ma Mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo. Lunedì 31 marzo, alle ore 19.30, Processione verso il Convento dei Cappuccini.

La comunità di Vico del Gargano si prepara a vivere queste giornate nel solco della Bolla del Santo Padre Francesco che ci invita tutti ad “attingere la speranza nella Grazia di Dio e riscoprirla nei segni dei tempi che il Signore ci offre”. Siamo invitati a porre “attenzione al bene che pure è presente nel mondo, nonostante facciamo anche esperienza del male e della violenza”.