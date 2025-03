Addio ad Alessandro Pavan: l’ex ciclista trovato senza vita in casa

È stato trovato morto nella sua abitazione Alessandro Pavan, ex ciclista di 54 anni. A stroncarlo sarebbe stato un infarto. I familiari, che non avevano sue notizie da giorni, dopo ripetuti tentativi di contatto hanno allertato vigili del fuoco e carabinieri. Quando le forze dell’ordine hanno sfondato la porta d’ingresso, hanno trovato il corpo senza vita. Il medico legale Michela Frustaci ha potuto solo constatarne il decesso.

Una Carriera di Successi nel Ciclismo

Nato il 16 gennaio 1971 a San Vito al Tagliamento, Pavan si era distinto come un ciclista dilettante di talento. Nel 1990 aveva vinto due campionati veneti su pista, nella corsa a punti e nell’inseguimento individuale. L’anno successivo ottenne un successo anche su strada, partecipando al Giro del Friuli con Michele Poser. Con la società Bannia, conquistò cinque titoli italiani e 14 campionati regionali del Friuli. Era un passista solido, capace di difendersi anche nelle salite.

Dalla Moda al Lavoro a Londra

Dopo il ritiro dal ciclismo, Pavan aveva intrapreso un nuovo percorso, laureandosi in Moda e Costume all’Università di Urbino. Successivamente si era trasferito a Londra, dove lavorava come progettista per un’azienda di calzature inglese.

Lascia il padre e la sorella. Per conoscere la data dei funerali, sarà necessario attendere l’esame autoptico.

Lo riporta FanPage.it.