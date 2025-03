Con la sentenza n. 33, depositata oggi, la Corte Costituzionale ha stabilito che anche le persone singole possono adottare minori stranieri in stato di abbandono. È stato dichiarato incostituzionale l’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui escludeva i single dalla possibilità di adottare un minore residente all’estero.

Perché la norma è stata dichiarata incostituzionale

La Corte ha ritenuto che questa esclusione fosse in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tale normativa, infatti, limitava in modo sproporzionato il diritto dell’aspirante genitore a offrire una famiglia a un minore, andando contro il principio di solidarietà sociale alla base dell’istituto dell’adozione.

Il diritto a diventare genitori e l’interesse del minore

Pur non esistendo un diritto assoluto all’adozione, la Corte ha sottolineato che il desiderio di diventare genitori rientra nella libertà di autodeterminazione della persona. Questo interesse, tuttavia, deve essere bilanciato con il benessere del minore, che resta il principio cardine in ogni decisione sull’adozione.

Single e adozioni: la valutazione del giudice

Secondo la sentenza, le persone singole possono essere in astratto idonee ad assicurare un ambiente familiare stabile e armonioso a un minore in stato di abbandono. Tuttavia, spetta sempre al giudice valutare in concreto l’idoneità dell’aspirante genitore, verificando la sua capacità affettiva, educativa ed economica. In questa valutazione, si potrà tenere conto anche della rete familiare di riferimento del richiedente.

Un aiuto per contrastare il calo delle domande di adozione

Infine, la Corte ha evidenziato che le domande di adozione sono in costante calo, e che il divieto assoluto per i single rischiava di penalizzare proprio i minori, privandoli della possibilità di trovare una famiglia. La decisione della Corte rappresenta dunque un passo avanti per garantire a più bambini il diritto a un ambiente familiare stabile e amorevole.

