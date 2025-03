Il Tribunale di Bari, II sezione penale, ha pronunciato oggi una sentenza di assoluzione nei confronti di Michele D’Atri e Pietro Balbino, rispettivamente ex sindaco e segretario comunale di Grumo Appula, imputati per falso in atto pubblico.

I giudici Marco Guida (Presidente), Dimiccoli e Calzolaro hanno stabilito l’assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste” ai sensi dell’art. 530 c.p.v..

Secondo l’accusa, nel settembre 2019, i due imputati avrebbero falsificato una determina dirigenziale relativa alla copertura finanziaria degli eventi estivi organizzati dal Comune. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto priva di fondamento la contestazione mossa dalla Procura.

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

Nel processo, Michele D’Atri è stato difeso dall’Avv. Antonio Maria La Scala, mentre Pietro Balbino è stato assistito dal Prof. Avv. Filippo Bottalico.