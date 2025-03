BARI – Drammatico incidente nella notte sulla tangenziale di Bari, dove un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente lungo la SS16, in direzione Nord, all’altezza dell’uscita 12.

L’impatto, avvenuto intorno alle 2, ha provocato il ferimento grave di entrambi i conducenti, un uomo di 30 anni e uno di 40, entrambi trasportati in codice rosso al Policlinico di Bari e attualmente in prognosi riservata. Nessuno dei due risulta residente in città.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica, uno dei due veicoli potrebbe aver imboccato la tangenziale contromano, causando così la collisione.

La tangenziale è rimasta chiusa per circa tre ore, con traffico deviato all’uscita di Carrassi per consentire i rilievi. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, il 118, i vigili del fuoco e il personale Anas. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti.

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità.

