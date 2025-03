Foggia, suicidi in carcere: De Santis difende la creazione del Garante dei detenuti

L’assessore alla Legalità e Sicurezza del Comune di Foggia, Giulio De Santis, ha espresso il suo profondo dispiacere e forte preoccupazione per l’ennesima tragedia avvenuta all’interno del carcere di Foggia, dove si è registrato un nuovo suicidio tra i detenuti.

“La notizia di un nuovo suicidio non deve distogliere l’attenzione dalle condizioni critiche dell’istituto penitenziario. Anche se questo episodio non sembra direttamente legato al sovraffollamento della struttura, il problema del sovraffollamento e della carenza di personale di sorveglianza rimane una questione strutturale che il sistema carcerario non ha ancora risolto. Il carcere di Foggia è un esempio emblematico di queste difficoltà. È urgente un intervento concreto per ridurre il sovraffollamento, e per questo motivo abbiamo richiesto un incontro con il Provveditorato Penitenziario di Puglia e Basilicata”, ha dichiarato De Santis.

L’assessore ha poi sottolineato come l’amministrazione comunale, oltre a sollecitare un intervento da parte del Governo centrale, ha compiuto un passo storico con l’inserimento nel Documento Unico di Programmazione della creazione del Garante Comunale dei detenuti. “Su mia proposta, il DUP prevede la creazione di questa figura che avrà il compito di monitorare e tutelare i diritti delle persone detenute. Il Garante si affiancherà a quello regionale e avrà una propria dotazione finanziaria per garantirne il funzionamento. La nomina non sarà un atto unilaterale, ma sarà decisa dal Consiglio Comunale, a garanzia di indipendenza, autorevolezza e rappresentatività”, ha precisato De Santis.

“In un momento così delicato, respingiamo con forza ogni tentativo di strumentalizzazione politica della tragedia. Gli atti di sciacallaggio politico e le speculazioni su una morte per fini politici sono inaccettabili e qualificano chi li attua. La nostra amministrazione è impegnata in azioni concrete per affrontare i problemi senza farsi distrarre da sterili polemiche”, ha concluso l’assessore.

Lo riporta l’Immediato.net.