Foggia, Zauri: "Dobbiamo riscattare la brutta figura contro la Cavese"

In vista della prossima sfida contro la Juventus Next Gen, il tecnico del Foggia, Luciano Zauri, ha dichiarato le sue intenzioni in un’intervista riportata dal Corriere dello Sport.

“Puntiamo ai tre punti e a onorare al meglio le ultime cinque partite. Il Foggia non ha affatto mollato”, ha affermato Zauri. Il tecnico ha poi aggiunto: “Attenuanti? Quando abbiamo cominciato a carburare sono arrivati gli infortuni, più altri problemi”. Zauri ha sottolineato la necessità di “riscattare la brutta figura” fatta contro la Cavese (sconfitta per 0-1) e ha concluso: “Andiamo a giocarcela per portare via i tre punti”.

Lo riporta mondorossoblu.it.