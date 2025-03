Juventus Next Gen-Foggia: Brambilla presenta la sfida della 33ª giornata

In vista della prossima sfida contro il Foggia, il tecnico della Juventus Next Gen, Massimo Brambilla, ha parlato della preparazione della squadra per la gara in programma sabato 22 marzo 2025, alle ore 17:30, allo stadio “Pozzo-La Marmora” di Biella, valida per la 33ª giornata di campionato.

L’analisi dell’ultima gara contro il Latina

Brambilla ha iniziato con una riflessione sulla recente sconfitta contro il Latina: «Abbiamo analizzato insieme ai ragazzi la partita, purtroppo gli errori commessi ci hanno impedito di ottenere un risultato positivo. Nonostante ciò, c’è stata una grande reazione da parte della squadra quando siamo rimasti in inferiorità numerica, ma non siamo riusciti a mantenere il vantaggio per via della reazione del Latina. È un peccato, perché la prestazione c’è stata, ma ci è mancata un po’ di solidità per portare a casa almeno un punto».

Le condizioni fisiche e mentali del gruppo

Il tecnico ha poi parlato delle condizioni fisiche e mentali del gruppo: «Nel complesso stiamo bene, come ha dimostrato la partita di Latina. Anche in dieci uomini siamo rimasti in partita e abbiamo avuto le nostre occasioni. In queste ultime settimane, però, l’aspetto mentale sarà determinante. Quando si gioca sotto pressione per ottenere risultati positivi, la testa conta tanto. Sono tranquillo, perché i ragazzi sono sereni e hanno mostrato una buona condizione mentale. Siamo consapevoli dei risultati positivi ottenuti e vedremo se riusciremo a fare un ulteriore passo in avanti».

Le ultime quattro partite della regular season

Sulle ultime partite della stagione, Brambilla ha dichiarato: «Le partite vanno preparate bene, i ragazzi hanno acquisito i concetti giusti e sanno come affrontare questo campionato. L’aspetto fisico è importante, ma la chiave sarà l’approccio mentale nelle ultime quattro gare. Guardiamo la classifica, ma sappiamo che non è quella definitiva. Non tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di partite. Noi affronteremo al meglio gli ultimi appuntamenti e tireremo le somme alla fine».

La sfida contro il Foggia

Infine, Brambilla ha parlato della sfida contro il Foggia: «Noi dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. Sarà una partita difficile, come tutte in questo campionato, ma siamo assolutamente in grado di giocarla al meglio. Vincere non è mai facile, soprattutto con le tante assenze dovute a giocatori convocati in Nazionale e infortunati. Tuttavia, sono sicuro che avremo una rosa pronta a sopperire a queste difficoltà e tireremo fuori il massimo da noi stessi».

