Manfredonia: il 6 aprile la seconda tappa del WKA Italia Kick boxing -boxe-Muay Thai

Il 6 Aprile arriverà a Manfredonia la seconda tappa del campionato nazionale WKA Italia Kick boxing -boxe-Muay Thai.

L’evento si svolgerà presso il PALATOMAIOLO zona Comparti in via Luigi Pirandello,10.

La manifestazione sarà organizzata dal maestro Pasquale Esposto in collaborazione della palestra Gym New Perfect di Matteo Falcone sita in via G. Bovio,2.

Sarà presente il presidente regionale Maestro Italo Scrocchia.

L’ingresso è libero con apertura al pubblico dalle ore 10.00.

Interverranno organi istituzionali e sportivi.

Gentilmente sosterranno questa manifestazione:

Edil RAM, Autocarrozzeria L.Prencipe,Bar Cinque Sensi,New Centro Gomme, Terre d’oliva di Giuseppe Grifa, Elettrodiesel R. Rinaldi, Vela d’Oro,O.K. Gomme centro Firstop,NewStyle M.Russo,Studio dentistico f.lli Roberti, Q8 stazione di servizio via G. Di Vittorio, L’Approdo ristorante sul porto.

Si ringrazia il presidente nazionale C.S.Italia WKA Maestro Italo Scrocchia e tutti i partecipanti di questa manifestazione.