La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un decreto di confisca di beni per un valore superiore a un milione di euro, nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto della criminalità organizzata a Trinitapoli (BT). Il provvedimento, emesso in primo grado, ha colpito un noto pregiudicato della città, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e più volte condannato per reati legati al traffico di stupefacenti.

Le indagini patrimoniali, condotte dalla DIA sotto la direzione della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e condivise dal Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione di Bari, hanno permesso di dimostrare che i beni confiscati, tra cui 23 immobili, un’impresa individuale nel settore agricolo e diverse disponibilità finanziarie, erano frutto di attività illecite.

L’operazione si inserisce nel quadro delle azioni istituzionali finalizzate a colpire le ricchezze di provenienza illecita e a impedire il loro reimpiego nell’economia legale. Il destinatario del provvedimento è stato ritenuto socialmente pericoloso proprio negli anni in cui ha effettuato gli investimenti oggi oggetto della confisca, evidenziando una sproporzione tra le risorse lecite dichiarate e i beni accumulati.

L’attività investigativa ha fatto emergere come il soggetto, nonostante le limitate capacità reddituali lecite, abbia operato acquisizioni rilevanti, risultate poi non giustificabili alla luce degli strumenti di analisi patrimoniale previsti dal Codice Antimafia. L’adozione del provvedimento di prevenzione patrimoniale si configura quindi come un passo fondamentale per interrompere il circuito economico illecito e restituire legalità al tessuto economico locale.

Il meccanismo di aggressione ai patrimoni illeciti rappresenta una delle strategie più efficaci nella lotta alla criminalità organizzata, in quanto priva le organizzazioni di risorse economiche fondamentali per il mantenimento delle loro attività. La confisca, oltre a colpire direttamente il singolo soggetto, ha l’effetto di disarticolare l’intera rete di interessi illeciti, limitando la capacità di reinvestire proventi criminali in attività apparentemente lecite.

Questo intervento si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alla criminalità economica e finanziaria, con l’obiettivo di garantire la tutela e la salvaguardia della parte sana dell’economia nazionale. La Direzione Investigativa Antimafia continua a operare con determinazione, avvalendosi degli strumenti normativi previsti per colpire con efficacia le infiltrazioni della criminalità organizzata nei settori strategici dell’economia.

L’esito definitivo della confisca sarà determinato dal confronto con la difesa del proposto, che potrà presentare le proprie argomentazioni nelle fasi successive del procedimento. Tuttavia, il provvedimento eseguito oggi segna un importante successo nella lotta alle mafie, confermando l’impegno delle istituzioni nel sottrarre alle organizzazioni criminali le risorse economiche necessarie alla loro sopravvivenza e espansione.