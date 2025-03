Suicidi in cella, accesso dei penalisti in struttura: "Sistema carcerario sempre più disumano e degradante"

“Dopo l’ultimo caso di suicidio registrato nella Casa Circondariale di Foggia, ci ritroviamo, per l’ennesima volta, ad osservare, quasi inermi e rassegnati, la lunga scia di morte che sta insanguinando gli Istituti di pena, gettando discredito sulla democrazia, sulle istituzioni, sul nostro Paese. Una catastrofe che sta rendendo il nostro sistema carcerario sempre più disumano e degradante.”

A parlare è Massimiliano Mari, presidente della Camera Penale di Capitanata, realtà da tempo impegnata nel monitoraggio delle condizioni degli istituti di pena del Foggiano. Mari esprime preoccupazione per la situazione: “Rimaniamo convinti che solo un intervento tempestivo e incisivo del Legislatore possa arrestare l’inesorabile declino del nostro sistema penitenziario”, affermando che una riforma seria e mirata della esecuzione penale potrebbe restituire il sistema penitenziario ai principi costituzionali, affrancandolo dalla drammatica scia di morte che ormai da tempo lo caratterizza.

In attesa di interventi legislativi, la Camera Penale di Capitanata prosegue con l’impegno per garantire il perseguimento della finalità rieducativa e riabilitativa della pena, come sancito dalla Costituzione. “Il 25 marzo”, annuncia l’avv. Mari, “una nostra delegazione farà visita al Carcere di Foggia, per verificare la situazione attuale all’interno della struttura e per continuare l’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica”.

Lo riporta FoggiaToday.it.