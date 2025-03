FOGGIA – Leonardo Iaccarino, l’ex presidente del Consiglio comunale di Foggia noto alle cronache per aver festeggiato il Capodanno 2021 sparando colpi a salve dal suo balcone, è uno degli imputati nel processo per il presunto giro di tangenti che ha coinvolto il Comune di Foggia.

Durante le udienze, Iaccarino ha ammesso di aver utilizzato una parte della tangente ricevuta per l’approvazione di un accordo urbanistico con la ditta Coer per acquistare una collana in oro con tre diamantini, del valore di circa mille euro.

L’indagine riguarda la presunta corruzione legata al rinnovo di un accordo urbanistico tra il Comune di Foggia e la Coer, la società di costruzioni del costruttore Paolo Tonti.

La tangente di 32 mila euro sarebbe stata pagata da Tonti per favorire il rinnovo della convenzione nel dicembre del 2020.

L’ex sindaco Franco Landella, arrestato il 21 maggio 2021 insieme ad altri consiglieri comunali, è tra i principali accusati.

Anche la moglie di Landella, Daniela Di Donna, funzionario comunale, è coinvolta nell’inchiesta e ha subito una misura interdittiva.

Secondo l’accusa, parte della tangente sarebbe stata suddivisa tra i consiglieri comunali Dario Iacovangelo, Antonio Capotosto e Leonardo Iaccarino, attraverso la mediazione della moglie del sindaco.

Mentre la maggior parte degli imputati si dichiara innocente, Iaccarino ha parzialmente ammesso le accuse, confermando di aver ricevuto una somma di 5.000 euro come parte del pagamento illecito per il rinnovo dell’accordo urbanistico.

Il contratto originario, stipulato nel 2013, prevedeva la realizzazione di opere pubbliche come un asilo comunale e un plesso universitario per la facoltà di Medicina.

A causa di ritardi nei lavori, fu necessario un rinnovo della convenzione, che venne approvato dal Consiglio comunale nel 2020.

La presunta tangente di 32.000 euro sarebbe stata pagata per agevolare il rinnovo delle condizioni dell’accordo.

Il caso, che ha attirato l’attenzione nazionale, è uno dei filoni principali di un’inchiesta più ampia su corruzione, concussione e peculato che coinvolge diversi politici e funzionari locali.

