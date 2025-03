Elena Maraga, una maestra di 29 anni di una scuola materna cattolica a Varago di Maserada (Treviso), è stata sospesa dopo la scoperta del suo profilo su OnlyFans, dove pubblica video e foto hot. La decisione di sospenderla è arrivata dopo un periodo di permesso tra il 17 e il 19 marzo. La donna, assistita dal suo avvocato, ha concordato uno stop temporaneo fino alla conclusione delle consultazioni tra le parti coinvolte. Tra le possibili soluzioni si valutano il licenziamento o le dimissioni volontarie, ma la maestra ha dichiarato che non si licenzierà mai da sola.

I sindacati si sono schierati dalla sua parte, dichiarando che la maestra non è licenziabile, poiché non esistono nel contratto specifiche che vietino tale comportamento nel tempo libero. Elena Maraga ha anche espresso il suo dispiacere per la vicenda, che le provoca amara tristezza.

Nuovi aggiornamenti sul Codice di comportamento del Ministero dell’Istruzione

La controversia ha portato il Ministero dell’Istruzione a rivedere il Codice di comportamento per i dipendenti pubblici, introducendo una sezione specifica riguardante gli insegnanti e l’uso dei social media. Nel nuovo codice, si stabilisce che i dipendenti pubblici devono evitare dichiarazioni o immagini che possano danneggiare l’immagine dell’amministrazione.

Le scuole Fism propongono un codice etico per l’uso dei social

Nel frattempo, le scuole Fism stanno lavorando a un codice etico che includerà l’uso discreto dei social. La proposta, inizialmente destinata alle scuole del Veneto, potrebbe diventare nazionale. Questo codice etico, sviluppato anche grazie alla richiesta delle insegnanti stesse, mira a regolamentare i comportamenti del personale scolastico, prendendo in considerazione aspetti come il rispetto dei principi cattolici e della privacy.

La posizione della Cgil

La Cgil ha espresso chiaramente che la maestra non è licenziabile, poiché non esistono regolamenti specifici nel contratto che vietano l’attività su OnlyFans. Secondo Alvise Sponza, segretario generale della Cgil Flc di Treviso, in assenza di un codice etico concordato nel contratto di assunzione, non è possibile contestare le scelte della lavoratrice nel suo tempo libero.

