Allianz Pazienza – Cassino: la madre di tutte le partite 

Comincia domenica l’ultimo spicchio di campionato per le squadre impegnate nella serie B nazionale di basket. La Cestistica Città di San Severo ospita Cassino in quel che è molto più di uno scontro diretto.

GLI AVVERSARI – Inseguono a quattro lunghezze di distanza dai padroni di casa ed hanno già perso a domicilio contro Bugatti e co. dunque con un’altra debacle potrebbero dire addio ai sogni di salvezza diretta. Tuttavia bisogna diffidare dai frusinati che si sono dimostrati squadra tignosa con Filmore Beck (15.2 di media realizzativa) principale terminale offensivo, accompagnato da una serie di elementi pericolosi sia dall’arco (Conte, Truglio, Teghini, Terenzi) sia nel pitturato (Riva, Korsunov). Senza considerare che la formazione guidata da Coach Auletta ha vinto cinque partite sulle nove complessive lontano dalle mura amiche…

I NERI – Hanno approfittato della pausa per ricaricare le batterie, sia fisiche che mentali, in vista del rush finale. Certo la serie aperta di sei sconfitte consecutive (la peggiore da inizio campionato) non ha aiutato, ma è servita per mettere a punto quei dettagli che avevano remato contro i Dauni. Coach Bernardi, da par suo, ha infuso garra e convinzione nei propri ragazzi che devono assolutamente uscire vittoriosi da questo match. Il Palacastellana farà il suo, come ha storicamente sempre fatto, specialmente nei momenti di difficoltà, anche per premiare un gruppo che ha costantemente dato il 100% come affermato dal duo del Vicario-Sollazzo nel consueto incontro con stampa e tifosi. Dunque : “Tutti insieme, come una grande famiglia, a conquistare una fetta importante di salvezza!”

ARBITRI: GIAMBUZZI UMBERTO di ORTONA (CH) e ANTIMIANI SIMONE di MONTEGRANARO (FM)

APPUNTAMENTO a domenica 23 marzo ore 18.00 presso il PalaSport Falcone e Borsellino di San Severo.

Umberto d’Orsi

Area Comunicazione Cestistica città di San Severo