FOGGIA – Sette dei nove presunti componenti della “banda della marmotta” hanno scelto di affrontare il processo con rito abbreviato, una decisione che comporta una riduzione di un terzo della pena in caso di condanna.

Il gruppo, composto da sette uomini di Orta Nova e Ordona, uno torinese e uno bulgaro, è accusato di aver fatto esplodere 17 bancomat tra il 14 agosto e il 2 ottobre 2024, colpendo ripetutamente nel Foggiano, ma anche in altre regioni come la Campania, la Lombardia, la Basilicata e il Piemonte.

Gli assalti hanno fruttato circa 290.000 euro, nonostante ben sette tentativi siano falliti.

Il 17 dicembre 2024, un blitz all’alba ha portato all’esecuzione di 8 fermi disposti dal pubblico ministero, ma il gip non ha convalidato l’arresto, ritenendo insussistente il pericolo di fuga.

Tuttavia, sono state disposte le detenzioni in carcere e agli arresti domiciliari, confermando la sussistenza di gravi indizi a carico dei sospettati.

In seguito, il pm ha ottenuto un processo immediato, evitando così l’udienza preliminare, e fissando la prima udienza per il 3 aprile 2025 davanti al collegio del Tribunale di Foggia.

Inoltre, un decimo indagato, un minorenne, è attualmente a piede libero, con la sua posizione sotto indagine della Procura di Bari.

Le banche colpite nei furti, rappresentate dai loro legali, potrebbero costituirsi parte civile.

I nove imputati sono accusati di 21 capi d’imputazione, tra cui associazione per delinquere, furto, tentato furto, detenzione e fabbricazione di materiale esplosivo, ricettazione e riciclaggio, in relazione anche all’uso di una Maserati rubata durante alcuni dei raid.

I 17 assalti contestati dalla Procura hanno visto la banda agire principalmente durante la notte, con un modus operandi ormai consolidato.

I carabinieri hanno descritto come gli assalti venivano pianificati, con sopralluoghi precedenti, e come i membri della banda utilizzassero carte di credito prepagate intestate a stranieri per aprire le bocchette degli sportelli bancomat, cui veniva applicata l’esplosione.

Il bottino veniva rapidamente prelevato e, se macchiato, veniva pulito e riciclato, mentre i membri della banda fuggivano prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

