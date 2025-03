Colpo in trasferta da 15 milioni nel caveau della banca (fonte lastampa)

ALESSANDRIA – Un furto spettacolare, avvenuto lo scorso 18 novembre 2023, ha fruttato un bottino da 15 milioni di euro, tra denaro, gioielli e orologi di lusso, sottratti dal caveau e dalle cassette di sicurezza della filiale di Banca Intesa Sanpaolo di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria.

La rapina, compiuta da una banda che ha agito in trasferta, ha visto il coinvolgimento di ben undici persone, tra cui tre pugliesi, residenti a Ostuni.

La Procura di Vercelli ha avviato un’inchiesta e disposto undici perquisizioni domiciliari, notificando altrettanti avvisi di garanzia. Tra gli indagati, oltre a otto napoletani, figurano anche tre ostunesi: G. S. (30 anni), F. S. (41 anni) e A. L. (38 anni).

I dettagli del colpo parlano di un’azione meticolosa, che ha visto i banditi entrare in azione attraverso uno scavo sotterraneo.

Questo tunnel avrebbe permesso alla banda di penetrare all’interno della banca senza destare sospetti.

Secondo le indagini, i tre ostunesi avrebbero preso in affitto un locale nel centro di Casale Monferrato, in via Lanza, dove sarebbe stato realizzato lo scavo.

Altri appartamenti nella zona sarebbero stati utilizzati come basi logistiche per i complici.

Nonostante l’intensità dell’indagine, al momento non sono state adottate misure cautelari nei confronti degli undici indagati.

La vicenda continua a tenere alta l’attenzione delle forze dell’ordine e dell’opinione pubblica.

