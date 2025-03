Modernizzare e potenziare la ferrovia Foggia-Manfredonia per renderla un’infrastruttura strategica al servizio del territorio. È questo l’obiettivo dell’Ordine del Giorno, elaborato dalle Commissioni Ambiente e Territorio del Comune di Foggia, sottoscritto all’unanimità e presentato alla Presidenza del Consiglio comunale per l’approvazione.

Il documento impegna l’amministrazione comunale a sostenere l’elettrificazione dell’intera linea ferroviaria e l’attivazione di un servizio regolare per passeggeri e merci durante tutto l’anno, sulla scia di quanto già avviene sulla tratta Foggia-Lucera.

Tra i promotori dell’iniziativa, il consigliere comunale Pasquale Cataneo, capogruppo di Italia del Meridione, insieme ai colleghi Strippoli e Mancini. “La ferrovia Foggia-Manfredonia, con oltre 140 anni di storia, può diventare un volano per lo sviluppo, ridurre il traffico su gomma, favorire il turismo e sostenere le imprese locali”, ha dichiarato Cataneo. Secondo il consigliere, questa infrastruttura rappresenta un nodo strategico per la mobilità sostenibile del Gargano, integrandosi con il porto, l’aeroporto e la piattaforma logistica.

Nel testo si sottolinea come il collegamento ferroviario con i tre porti di Manfredonia, l’aeroporto di Foggia e la piattaforma intermodale dell’Incoronata possa favorire l’accessibilità e la destagionalizzazione del turismo, rendendo l’area più attrattiva e funzionale.

“L’obiettivo è creare una sinergia tra le amministrazioni locali per garantire pari opportunità di sviluppo alla Capitanata, come accade in territori più connessi”, ha aggiunto Cataneo. Investire in una mobilità moderna e integrata permetterebbe di valorizzare i settori turistico, culturale, religioso ed enogastronomico, rafforzando l’economia locale.

Ora l’Ordine del Giorno sarà esaminato dalla Conferenza dei Capigruppo e poi dal Consiglio comunale, che dovrà esprimersi su un progetto che potrebbe rappresentare una svolta per Foggia, Manfredonia e l’intero Gargano.

Lo riporta l’Immediato.net.