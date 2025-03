Festa di primavera, gli studenti del LanzaPress in visita alla Fondazione Maria Grazia Barone

Una delegazione del laboratorio di giornalismo del Liceo “Lanza-Perugini”, accompagnata dalla docente Annalisa Graziano, ha trascorso un pomeriggio con gli ospiti della struttura e i volontari di Sant’Egidio.

Un pomeriggio all’insegna della condivisione, dell’ascolto e della gioia. In occasione della “Festa di Primavera”, una delegazione della redazione del “LanzaPress”, il laboratorio di giornalismo del Liceo “Lanza-Perugini”, ha avuto l’opportunità di trascorrere un momento speciale con gli anziani ospiti della Fondazione Maria Grazia Barone.

Accompagnati dalla docente esperta Annalisa Graziano, gli studenti e le studentesse hanno ascoltato con grande interesse le storie di vita degli ospiti della struttura, vivendo un’esperienza di scambio intergenerazionale preziosa e arricchente. Gli anziani hanno accolto con affetto i ragazzi e le ragazze, rivelando loro quanto sia importante trascorrere del tempo con i giovani, molti dei quali hanno la stessa età dei loro nipoti. La giornata è stata scandita da momenti di allegria e condivisione, con canti, balli e un’esibizione al violino del giovane alunno Luca Maria Bocchetti, che ha regalato emozioni a tutti i presenti.

“È fondamentale andare oltre i confini delle aule per imparare davvero la professione, vivendo esperienze sul campo e incontrando persone da cui trarre insegnamenti di vita e di umanità. Ringrazio di cuore la direttrice della Fondazione per l’accoglienza e la dirigente scolastica, Mirella Coli, per la disponibilità e per la fiducia riposta nel nostro laboratorio. Un ringraziamento speciale va anche ai ragazzi e alle ragazze che, volontariamente, hanno scelto di dedicare il loro tempo libero a questo incontro significativo con gli anziani”, ha dichiarato Annalisa Graziano, sottolineando il valore dell’esperienza umana e didattica.

L’evento è stato reso possibile grazie alla direttrice della Fondazione, Daniela Tartaglia, al prezioso lavoro del personale della struttura e alla collaborazione dei volontari e delle volontarie della Comunità di Sant’Egidio di Foggia, assieme ai Giovani per la Pace.

“L’incontro tra generazioni è un’opportunità di arricchimento reciproco: gli anziani trasmettono la loro saggezza e le loro esperienze, mentre i giovani portano entusiasmo e vitalità”, ha affermato don Fernando Escobar, della Comunità di Sant’Egidio e cappellano dell’Università di Foggia, che ha voluto ringraziare i ragazzi del “LanzaPress” per la loro sensibilità e partecipazione attiva.

Una delegazione del laboratorio di giornalismo del Liceo “Lanza-Perugini”, accompagnata dalla docente Annalisa Graziano, ha trascorso un pomeriggio con gli ospiti della struttura e i volontari di Sant’Egidio.

Un pomeriggio all’insegna della condivisione, dell’ascolto e della gioia. In occasione della “Festa di Primavera”, una delegazione della redazione del “LanzaPress”, il laboratorio di giornalismo del Liceo “Lanza-Perugini”, ha avuto l’opportunità di trascorrere un momento speciale con gli anziani ospiti della Fondazione Maria Grazia Barone.

Accompagnati dalla docente esperta Annalisa Graziano, gli studenti e le studentesse hanno ascoltato con grande interesse le storie di vita degli ospiti della struttura, vivendo un’esperienza di scambio intergenerazionale preziosa e arricchente. Gli anziani hanno accolto con affetto i ragazzi e le ragazze, rivelando loro quanto sia importante trascorrere del tempo con i giovani, molti dei quali hanno la stessa età dei loro nipoti. La giornata è stata scandita da momenti di allegria e condivisione, con canti, balli e un’esibizione al violino del giovane alunno Luca Maria Bocchetti, che ha regalato emozioni a tutti i presenti.

“È fondamentale andare oltre i confini delle aule per imparare davvero la professione, vivendo esperienze sul campo e incontrando persone da cui trarre insegnamenti di vita e di umanità. Ringrazio di cuore la direttrice della Fondazione per l’accoglienza e la dirigente scolastica, Mirella Coli, per la disponibilità e per la fiducia riposta nel nostro laboratorio. Un ringraziamento speciale va anche ai ragazzi e alle ragazze che, volontariamente, hanno scelto di dedicare il loro tempo libero a questo incontro significativo con gli anziani”, ha dichiarato Annalisa Graziano, sottolineando il valore dell’esperienza umana e didattica.

L’evento è stato reso possibile grazie alla direttrice della Fondazione, Daniela Tartaglia, al prezioso lavoro del personale della struttura e alla collaborazione dei volontari e delle volontarie della Comunità di Sant’Egidio di Foggia, assieme ai Giovani per la Pace.

“L’incontro tra generazioni è un’opportunità di arricchimento reciproco: gli anziani trasmettono la loro saggezza e le loro esperienze, mentre i giovani portano entusiasmo e vitalità”, ha affermato don Fernando Escobar, della Comunità di Sant’Egidio e cappellano dell’Università di Foggia, che ha voluto ringraziare i ragazzi del “LanzaPress” per la loro sensibilità e partecipazione attiva.