Juventus Next Gen-Foggia 2-0: Terza sconfitta consecutiva per i rossoneri

Il Foggia incassa un altro stop, il terzo di fila in campionato, cadendo 2-0 sul campo della Juventus Next Gen. A Biella, i rossoneri pagano un primo tempo sottotono, compromesso dalle reti di Amaradio e Afena-Gyan, e non riescono a concretizzare la reazione nella ripresa. Nonostante un secondo tempo più aggressivo, la squadra di Luciano Zauri torna a casa senza punti, con il rammarico per le occasioni sprecate e per un avvio di gara decisamente insufficiente.

Primo tempo da incubo per il Foggia

Sin dai primi minuti, la Juventus NG mostra maggiore organizzazione e incisività. Il Foggia appare impreciso e poco reattivo, e la squadra di Brambilla ne approfitta immediatamente. Al 9’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Amaradio si avventa su un pallone vagante in area e con un destro preciso trafigge il portiere rossonero, portando avanti i bianconeri. Il gol non scuote il Foggia, che fatica a creare gioco e a contenere le avanzate avversarie. La Juventus, forte del vantaggio, continua a spingere e trova il raddoppio al 31’: Turco crossa dalla destra e Afena-Gyan, lasciato colpevolmente solo in area, insacca di testa il 2-0.

La reazione tardiva del Foggia

Nel secondo tempo il Foggia rientra in campo con un atteggiamento più aggressivo, alzando il baricentro e provando a creare occasioni da gol. Al 55’ Touho si libera bene in area e calcia con potenza, ma trova la pronta risposta di Daffara, che devia in angolo. Poco dopo, è Tascone a sfiorare la rete con un tiro dalla distanza, ma ancora una volta il portiere bianconero si supera e nega la gioia del gol ai rossoneri.

La Juventus NG, nonostante la pressione del Foggia, continua a pungere in contropiede e al 74’ ha l’occasione per chiudere definitivamente il match. Brugognone atterra Amaradio in area e l’arbitro concede il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Pietrelli, ma il numero 10 bianconero spreca malamente, calciando alto sopra la traversa. Un errore che tiene in vita il Foggia, che nel finale tenta un ultimo assalto senza però riuscire a trovare il guizzo vincente.

Foggia in crisi, Juventus NG in crescita

Al triplice fischio, i volti del Foggia raccontano tutta la frustrazione per una sconfitta pesante, che complica ulteriormente il cammino in campionato. Con questa battuta d’arresto, i rossoneri restano fermi a quota 30 punti e vedono allontanarsi la zona playoff. Zauri dovrà lavorare molto sulla mentalità della squadra, apparsa troppo fragile nei momenti chiave della partita.

Dall’altro lato, la Juventus Next Gen conferma il suo buon momento e si rilancia in classifica con una vittoria meritata. L’ex tecnico rossonero Brambilla può sorridere: la sua squadra ha mostrato compattezza, organizzazione e qualità nel palleggio, sfruttando al meglio le occasioni create.

Per il Foggia, invece, è tempo di riflessioni. Servirà un cambio di marcia immediato per evitare che questa serie negativa comprometta definitivamente le ambizioni stagionali.