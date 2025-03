FOGGIA, La Puglia sta facendo grandi passi nel potenziare la propria connettività aerea con l’obiettivo di attrarre sempre più turisti e stimolare l’economia regionale.

Nel piano delle rotte estive 2025, i nuovi collegamenti aerei sono protagonisti, tra cui diverse destinazioni europee e nuove opportunità per i viaggiatori internazionali.

Con l’aggiunta di vola diretti da Bari, Brindisi e Foggia, la regione mira a rafforzare il proprio settore turistico e a prepararsi a una stagione estiva da record.

Nuove rotte internazionali per Bari, Brindisi e Foggia

A partire dalla fine di marzo, Bari sarà collegata direttamente con Linz, grazie a un nuovo volo Ryanair che partirà il 31 marzo, operando ogni lunedì e venerdì. Inoltre, ci saranno anche voli per Patrasso Araxos (dal 3 maggio), Cefalonia (dal 10 luglio) e Bratislava (dal 30 marzo), aumentando le opzioni per i turisti diretti verso la Puglia. Non mancano neppure i collegamenti per Chisinau in Moldavia e Bordeaux, che arricchiranno ulteriormente l’offerta internazionale. Brindisi, invece, vedrà l’introduzione del volo per Lione dal 5 giugno.

Anche Foggia si prepara a una nuova rotta: il volo per Monaco partirà dal 27 maggio, aggiungendo un ulteriore tassello alla rete aerea pugliese.

Lo riporta corrieredelleconomia.it