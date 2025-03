Manfredonia rilancia la candidatura delle Stele Daunie a Patrimonio dell’Umanità

MANFREDONIA RILANCIA LA CANDIDATURA DELLE STELE DAUNIE A PATRIMONIO UNESCO: OSPITE DEL PRIMO INCONTRO LA MASSIMA ESPERTA MARIA LUISA NAVA

Si è tenuto sabato 22 marzo, presso l’Assessorato al Welfare e Cultura della Città di Manfredonia, il primo tavolo di lavoro dedicato alla proposta di candidatura delle Stele Daunie a Patrimonio dell’Umanità. L’iniziativa, promossa e organizzata dall’Assessora Maria Teresa Valente, ha riunito studiosi, rappresentanti istituzionali e realtà culturali del territorio, con l’obiettivo di avviare un percorso condiviso e strutturato.

Ospite d’onore dell’incontro è stata la prof.ssa Maria Luisa Nava, tra le massime studiose internazionali delle Stele Daunie, che proprio a Manfredonia avviò nel 1969 – accanto a Silvio Ferri – i suoi primi studi sul tema. Nel suo intervento, la professoressa ha spiegato come le Stele Daunie rappresentino un unicum assoluto nel panorama mediterraneo: non semplici manufatti funerari, ma narrazioni personali scolpite nella pietra, ricche di simboli, scene di vita e significati identitari. A differenza di altre culture preromane, le stele daunie non si ripetono mai, ma raccontano ogni volta una storia diversa, legata al defunto. Proprio questa unicità giustifica pienamente la candidatura a patrimonio UNESCO.

Tra i contributi emersi durante la mattinata, quello del prof. Lorenzo Pellegrino, presidente della Società di Storia Patria, che ha ricordato gli studi del prof. Michele Melillo sulle iscrizioni daune. L’avv. Patrizia Piemontese, presidente del Rotary Club di Manfredonia, ha ricostruito i passi mossi nel 2018 per lanciare l’idea della candidatura. L’avv. Michela D’Onofrio, Console del Touring Club Italiano, ha illustrato i criteri attuali richiesti dalla procedura UNESCO, evidenziando la necessità di una regia istituzionale forte.

L’incontro è nato anche dall’input dell’avv. Vincenzo D’Onofrio, da anni attivo nella valorizzazione culturale e turistica, che ha proposto l’istituzione di tavoli tematici permanenti sulla cultura. Da questo stimolo è maturata la proposta di dedicare il primo tavolo proprio alle Stele Daunie, con il coinvolgimento della Nava.

“Questo incontro segna una nuova partenza – ha dichiarato l’Assessora Valente – Le stele daunie non sono solo pietre scolpite, ma testimonianze vive della nostra civiltà. Ringrazio sentitamente la prof.ssa Maria Luisa Nava, voce autorevole della ricerca scientifica internazionale, per averci restituito con competenza e passione il valore assoluto di questo patrimonio. E ringrazio il Rotary Club di Manfredonia, che nel 2018 ha avuto la visione di avviare la candidatura delle stele, che pur essendo rimasta in una fase interlocutoria, rappresenta oggi un importante supporto e stimolo nel cammino che abbiamo davanti. Un grazie particolare va anche a Enzo D’Onofrio per la sensibilità e la visione con cui ha saputo accompagnare l’avvio di questo percorso. Tutte le associazioni che vorranno essere parte attiva nel costruire insieme i prossimi passi saranno le benvenute. Ora è il momento di fare squadra e camminare insieme.”

La giornata si è conclusa con l’impegno condiviso da parte dell’Amministrazione comunale a proseguire il lavoro, coinvolgendo esperti di settore per sostenere la candidatura in modo efficace e unitario.