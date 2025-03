il Pontefice esce dopo più di un mese dall'ospedale. "Per lui due mesi di riabilitazione. Risolta la polmonite, mai intubato. È stato un paziente esemplare" (Fonte: rainews)

ROMA – Papa Francesco sarà dimesso domani dal Policlinico Gemelli, dopo aver superato due momenti critici che lo hanno messo in pericolo di vita. La notizia è stata confermata dall’équipe medica guidata dal professor Sergio Alfieri, che ha seguito il Pontefice durante tutto il ricovero. Il Santo Padre proseguirà la convalescenza a Casa Santa Marta, con un periodo di recupero stimato in almeno due mesi.

Secondo i medici, le infezioni più gravi sono state risolte e i miglioramenti registrati negli ultimi giorni sono incoraggianti. “Le condizioni sono stabili da due settimane e il Papa sta mostrando segni di ripresa rapida”, ha spiegato il professor Alfieri durante il briefing con la stampa.

Il dottor Luigi Carbone, medico di riferimento del Papa in Vaticano, ha aggiunto: “Le tempistiche per il pieno recupero della voce sono difficili da prevedere, ma i progressi fanno sperare in una ripresa più rapida del previsto”.

Le condizioni cliniche di Papa Francesco erano inizialmente critiche a causa di una complessa infezione. “Quando un paziente si trova in uno stato così grave, il miglior posto per continuare la convalescenza diventa la propria casa, poiché l’ospedale, paradossalmente, può esporre a ulteriori infezioni”, ha sottolineato Alfieri.

Nonostante la situazione fosse delicata, i medici hanno confermato che la polmonite bilaterale è stata superata e alcuni agenti infettivi, tra cui virus e miceti, si stanno progressivamente riducendo. Tuttavia, per una completa eradicazione delle infezioni sarà necessario più tempo.

Durante la convalescenza a Santa Marta, il Papa avrà bisogno solo di un supporto di ossigeno e potrà contare sul servizio di emergenza del Vaticano, operativo 24 ore su 24.

La comunità internazionale e i fedeli di tutto il mondo attendono con speranza il ritorno del Pontefice alle sue attività. Se il trend di miglioramento continuerà, il Papa potrebbe riprendere i suoi impegni pubblici prima del previsto.

Lo riporta quotidianodipuglia