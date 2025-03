Screening neonatale gratis per tutti, Puglia prima al mondo osservatorioscreening.it

FOGGIA – La Puglia segna un primato mondiale nella sanità pubblica: dal primo aprile, lo screening genomico neonatale sarà gratuito e accessibile a tutti i neonati, entrando ufficialmente nella fase strutturale dopo il successo della sperimentazione.

L’annuncio arriva dal presidente della Regione, Michele Emiliano, insieme agli assessori regionali alla Sanità e al Bilancio, Raffaele Piemontese e Fabiano Amati.

Un programma innovativo e pubblico

“Lo screening sarà interamente a carico del servizio sanitario regionale”, spiegano i rappresentanti della Giunta. Un risultato straordinario, che posiziona la Puglia come la prima realtà al mondo a garantire un simile programma con finanziamento pubblico.

Il progetto, denominato Genoma-Puglia, permette di diagnosticare precocemente oltre 490 malattie genetiche attraverso l’analisi di un pannello di 407 geni, una soglia fissata per motivi etici. Dal primo aprile, grazie a un investimento regionale di cinque milioni di euro, il programma entrerà ufficialmente a regime.

Diagnosi precoce e cure personalizzate

L’obiettivo è chiaro: diagnosi tempestive, prevenzione di complicazioni e terapie personalizzate per i neonati affetti da malattie genetiche. Inoltre, il programma consentirà di individuare anche rischi riproduttivi nei genitori.

La fase sperimentale, condotta dal laboratorio di Genetica medica dell’ospedale Di Venere di Bari, sotto la direzione del dottor Mattia Gentile, ha visto un’adesione dell’80% delle coppie. Al 21 marzo 2025, sono stati analizzati 4.421 campioni e ripetuti 280 test. I casi di malattia identificati sono stati 171, pari al 3,9% del totale.

Le malattie diagnosticate

Tra le patologie individuate emergono:

Malattie del metabolismo: 38 casi (22%)

Malattie ormonali: 6 casi (3,5%)

Malattie del sangue: 85 casi (49%)

Malattie cardiache e vascolari: 13 casi (7,5%)

Patologie neuromuscolari: 11 casi (6,4%)

Malattie del sistema nervoso: 2 casi (1,2%)

Sono stati inoltre individuati portatori sani di mutazioni genetiche legate a fibrosi cistica, sordità genetica e talassemia beta. In 14 neonati, già identificati come sospetti per malattie metaboliche, la diagnosi è stata confermata.

Un modello per il futuro

Con questo programma all’avanguardia, la Puglia si afferma come un esempio internazionale di innovazione sanitaria e prevenzione precoce. L’iniziativa potrebbe aprire la strada a modelli simili in altre regioni e paesi, ridefinendo il concetto di assistenza neonatale e medicina preventiva.

La salute dei più piccoli, oggi più che mai, passa per la genetica: la Puglia ha scelto di non restare a guardare, ma di guidare il cambiamento.

Lo riporta l’agenzia Ansa