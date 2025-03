Raimondo Todaro ospite di Maria Grazia Cucinotta un appuntamento speciale da Re Manfredi su La7

Raimondo Todaro ospite di Maria Grazia Cucinotta: un appuntamento speciale da Re Manfredi di Manfredonia su La7

Manfredonia si prepara a vivere un momento di grande visibilità televisiva grazie a un collegamento esclusivo dal celebre locale, Pub – Ristorante – Pizzeria “Re Manfredi”.

L’occasione? La partecipazione di Raimondo Todaro, ballerino e volto noto della televisione italiana, come ospite d’eccezione del programma “Ingrediente Perfetto a Tu per Tu“, condotto dall’affascinante Maria Grazia Cucinotta su La7.

L’evento, che mette in risalto l’eccellenza gastronomica e l’accoglienza tipica del Gargano, vedrà il rinomato ristorante-pizzeria Re Manfredi fare da cornice a questa speciale intervista. Un momento imperdibile per tutti gli appassionati di cucina, spettacolo e cultura enogastronomica, che avranno modo di scoprire storie, aneddoti e segreti della buona tavola raccontati con lo stile elegante e coinvolgente della Cucinotta.

La messa in onda dell’episodio è prevista per:

Sabato 22 marzo 2025 alle ore 11:40 su La7

Domenica 23 marzo 2025 alle ore 07:30 su La7

Domenica 23 marzo 2025 alle ore 14:00 su La7

Questo speciale appuntamento rappresenta un’opportunità unica per il territorio di Manfredonia, città che si conferma ancora una volta come una delle perle enogastronomiche della Puglia. Re Manfredi, con la sua offerta culinaria ricercata e autentica, diventa così il palcoscenico perfetto per celebrare la passione per il buon cibo e per raccontare una storia fatta di tradizione e innovazione.

Il format “Ingrediente Perfetto a Tu per Tu” nasce con l’obiettivo di portare in televisione il meglio della cucina italiana, attraverso incontri esclusivi con personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e della cultura. In questa puntata, l’incontro tra Maria Grazia Cucinotta e Raimondo Todaro promette di offrire agli spettatori un mix di intrattenimento, emozioni e sapori autentici, con un focus speciale sulle eccellenze pugliesi.

La presenza di un artista come Raimondo Todaro, celebre per la sua carriera nella danza e per le sue numerose apparizioni televisive, aggiunge ulteriore valore a questo evento. L’ex maestro di “Ballando con le Stelle”, noto per la sua eleganza e carisma, si racconterà a cuore aperto tra un assaggio e l’altro dei piatti iconici di Re Manfredi.

Manfredonia si conferma dunque un punto di riferimento non solo per il turismo, ma anche per la cultura enogastronomica, capace di attirare l’attenzione dei media nazionali e di offrire esperienze autentiche e indimenticabili ai suoi ospiti.

L’appuntamento su La7 è quindi da segnare in agenda: un’occasione per scoprire, attraverso il piccolo schermo, il gusto e la tradizione della Puglia, raccontati da chi la vive e la ama ogni giorno.

#ReManfredi #Pizzeria #Gusto #StateOfMind #Manfredonia #LaPortaDelGargano (nota stampa).