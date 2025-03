Foggia, 22 marzo 2025 – Il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, interviene in risposta alle critiche emerse negli ultimi giorni riguardo all’evento “Mai più terrorismo“, in programma lunedì 24 marzo. La manifestazione, organizzata dall’Osservatorio Nazionale Anni di Piombo per la verità storica, ha suscitato polemiche su alcune testate giornalistiche, sollevando interrogativi sul ruolo dell’Ateneo nella promozione di iniziative di tale portata.

In una nota ufficiale, il Rettore Lo Muzio ha voluto chiarire la posizione dell’Università, ribadendo che l’evento gode del patrocinio non solo dell’Ateneo foggiano, ma anche del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). “L’iniziativa – ha spiegato il Rettore – è stata concepita con l’obiettivo di stimolare un dibattito pubblico costruttivo e pluralista, nel pieno rispetto della libertà accademica e della ricerca storica. Il nostro scopo è fornire uno spazio di confronto su un tema di grande rilevanza culturale, sociale e storica, senza pregiudizi e con il massimo rigore scientifico”.

Lo Muzio ha inoltre respinto con fermezza le accuse di revisionismo storico avanzate da alcuni commentatori. “L’Università di Foggia non intende in alcun modo riscrivere la storia, ma offrire un’occasione per approfondire e comprendere meglio un periodo complesso come quello degli Anni di Piombo”, ha sottolineato. “L’obiettivo non è quello di alterare la narrazione storica, bensì di arricchirla attraverso il dialogo tra studiosi e testimoni, nel pieno rispetto della verità storica”.

Le polemiche sono nate in seguito alla partecipazione di alcuni relatori che, secondo le critiche, potrebbero proporre letture controverse degli eventi legati al terrorismo in Italia. Tuttavia, il Rettore ha ribadito che l’Ateneo non è un’arena politica, ma un luogo di elaborazione del sapere critico. “L’Università è per definizione una comunità aperta, libera e pluralista. Non accettiamo alcuna forma di strumentalizzazione politica e ci impegniamo a garantire un ambiente inclusivo e rispettoso delle diverse opinioni, purché fondate su basi scientifiche e rigorose”, ha affermato.

Nel suo intervento, il Rettore ha anche voluto ribadire il ruolo dell’Università di Foggia come istituzione impegnata nella ricerca, nella formazione e nella diffusione della conoscenza, indipendentemente da qualsiasi condizionamento ideologico. “La missione del nostro Ateneo è quella di contribuire alla costruzione di un sapere critico e consapevole, al di fuori di qualsiasi logica di parte. Per questo continueremo a sostenere iniziative che promuovano il dialogo e la riflessione su tematiche di grande importanza per la nostra società”.

L’evento “Mai più terrorismo” si propone di affrontare la stagione degli Anni di Piombo con un approccio multidisciplinare, coinvolgendo storici, esperti di terrorismo e testimoni diretti di quel periodo. Il dibattito, come sottolineato dall’organizzazione, non ha finalità politiche, ma punta a ricostruire un quadro storico attraverso diverse prospettive.

Con questa replica, l’Università di Foggia intende spegnere le polemiche e riaffermare il proprio ruolo di promotrice del sapere e del confronto, garantendo sempre il rispetto della libertà accademica e della pluralità di opinioni.