Un weekend diverso dal solito per Audace Cerignola e Team Altamura, costrette a fermarsi a causa delle esclusioni di Taranto e Turris dal girone C di Serie C. Il calendario, già segnato da cambiamenti e difficoltà, ha privato le due formazioni pugliesi dell’opportunità di scendere in campo, trasformando questa pausa in un momento di osservazione e riflessione sui rispettivi obiettivi stagionali.

Il Cerignola e l’attesa per il verdetto dell’Avellino

Per i gialloblù di Giuseppe Raffaele, il fine settimana assume i contorni di una lunga attesa. Dopo la sconfitta sul campo del Crotone, il Cerignola ha perso la leadership del girone e, soprattutto, la possibilità di gestire in autonomia il proprio destino. L’Avellino, ora a un solo punto di distanza ma con una partita in meno, scenderà in campo lunedì sera al Partenio-Lombardi contro il Potenza, in una sfida che potrebbe ribaltare nuovamente gli equilibri della classifica.

La formazione campana, rinvigorita dalla corsa al primato, dovrà però affrontare un Potenza in ripresa, reduce dal successo casalingo per 3-1 sul Team Altamura. Un risultato positivo degli irpini costringerebbe il Cerignola a rincorrere con maggiore pressione, rendendo il prossimo impegno – il derby casalingo del 30 marzo contro il Monopoli – una tappa fondamentale per mantenere viva la corsa al vertice. Intanto, il gruppo squadra ha sfruttato il weekend per affinare la preparazione atletica e studiare le mosse future, consapevole che ogni dettaglio potrebbe fare la differenza nel rush finale della stagione.

Altamura tra rinnovi e sogni playoff

Se il Cerignola osserva l’Avellino con apprensione, il Team Altamura vive questa pausa con una prospettiva differente, utilizzandola per sistemare alcuni aspetti societari e contrattuali. Il club biancorosso sta infatti lavorando ai rinnovi di alcune pedine fondamentali: è stato ufficializzato quello dell’attaccante Simone, mentre sono in corso le trattative per prolungare i contratti del tecnico Daniele Di Donato e del difensore De Santis.

Sul piano sportivo, la squadra altamurana si trova in una posizione intrigante: con 33 punti in classifica, è a un solo punto dalla zona playoff, occupata dalla Cavese a 35 lunghezze. Proprio la formazione campana sarà protagonista di un match chiave nel weekend, ospitando sabato pomeriggio il Trapani, fermo a 32 punti e diretto concorrente per la post-season. Un altro scontro diretto si giocherà alle 17:30, quando la Juventus Next Gen – anch’essa a quota 35 – affronterà il Foggia, attualmente a 30 punti ma ancora in corsa per risalire la graduatoria.

Per l’Altamura, dunque, il fine settimana da spettatore potrebbe rivelarsi decisivo per delineare le prossime strategie. La ripresa del campionato vedrà la squadra impegnata nella difficile trasferta di Messina il 30 marzo, una gara in cui sarà necessario raccogliere punti per continuare a coltivare il sogno playoff.

Due percorsi, un fine settimana in attesa

Pur vivendo situazioni diverse, Cerignola e Altamura condividono un fine settimana di riflessione e strategia. Per i gialloblù, il destino dipende anche dai risultati altrui, mentre i biancorossi sfruttano questa pausa per consolidare il proprio progetto tecnico e guardare con fiducia ai prossimi impegni.

La Serie C continua a regalare sorprese e cambiamenti di scenario, con una classifica sempre più corta e imprevedibile. Per entrambe le formazioni pugliesi, il ritorno in campo rappresenterà un nuovo inizio, con l’obiettivo di raggiungere i rispettivi traguardi stagionali. E mentre il weekend scorre tra calcoli e speranze, la sensazione è che, al termine della stagione, ogni punto guadagnato – o perso – in questi incroci indiretti potrebbe fare la differenza tra il successo e la delusione.